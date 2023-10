Mann schlägt und beleidigt Frau

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es laut Polizeibericht am Dienstagmittag am Ravensburger Bahnhof. Passanten meldeten der Polizei, dass eine Frau von einem Mann geschlagen und bedrängt wurde. Laut Angaben der 47-jährigen Frau sei sie zusätzlich von dem ihr bekannten Mann beleidigt worden. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung.