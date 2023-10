Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntag früh in der Karlstraße endete für einen der beiden im Krankenhaus. Das teilt die Polizei mit. Die Beteiligten gerieten in einen Streit, nachdem der 23-Jährige die Begleiterin des 25-Jährigen anrempelte.

Durch Faustschläge und Fußtritte erlitt der 25 Jahre alte Mann derartige Verletzungen, dass er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Männer standen unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.