Mann im psychischen Ausnahmezustand läuft in fließenden Verkehr

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 44–Jähriger befunden, der am Montag gegen 17 Uhr in der Jahnstraße in den fließenden Verkehr gesprungen ist. Das teilt die Polizei mit. Dabei kollidierte der 44–Jährige mit zwei Fahrzeugen, deren Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Während an den beiden Wagen Sachschaden entstand, erlitt der 44–Jährige leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik und im Anschluss aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.