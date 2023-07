Mann fällt auf betrügerische SMS herein

Einen vierstelligen Euro–Betrag hat ein 62–Jähriger aus dem Wohngebiet Andermannsberg am Samstagnachmittag an Betrüger überwiesen. Dies teilt di ePolizei mit. Die Täter hatten ihn per SMS auf seinem Handy kontaktiert und sich als seine Tochter mit neuer Nummer ausgegeben. Nach kurzem Chat über den Messengerdienst What's–App bat die Unbekannten dann um Geld, was der 62–Jährige gutmütig überwies. Erst im Nachgang fiel der Schwindel auf. Die Polizei hat in der Sache zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.