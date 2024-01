Ein Kommunalpolitiker mit Biss, geradlinig, durchsetzungsstark, der kein Blatt vor den Mund nahm – so kannte man Manfred Gmeinder, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Zahlreiche weitere Ehrungen wurden ihm zuteil für seinen enormen ehrenamtlichen Einsatz für den Sport, insbesondere den Fußball auf verschiedenen Ebenen. Nun ist der gebürtige Reutlinger, Vater dreier Kinder, Opa einer Enkel- und Urenkelschar, im Alter von 89 Jahren verstorben und auf dem Friedhof in Obereschach beerdigt worden.

30 Jahre im Ravensburger Stadtrat

„Unter Strom gestanden“ habe Manfred Gmeinder schon immer, bescheinigte ihm die „Schwäbische Zeitung“ anlässlich seines 80. Geburtstages 2014. Bei der Zahnradfabrik in Friedrichshafen hatte er sich bis zum Leiter der Gesamtlogistik im Sondergetriebebau hochgearbeitet, auf einen Stress-Posten, der alleine schon so manchen Anderen geschafft hätte. Nicht so Manfred Gmeinder. Zusätzlich stürzte er sich in die Kommunalpolitik, saß für die CDU mehrfach wiedergewählt von 1974 bis 2004 im Ravensburger Stadtrat und im Ortschaftsrat Eschach, war zudem Kreisrat.

Die Verkehrsmisere im Ravensburger Süden kannte er als Sprecher der CDU in Sachen B30 nur zu gut und warf als Leserbriefschreiber den hiesigen Mandatsträgern auf Bundes- und Landesebene schon mal unverblümt vor, viel zu wenig Druck gemacht zu haben. Aus anderen Gründen, die er nicht preisgab, gab er schließlich verärgert sein CDU-Parteibuch zurück, obwohl er mit der Partei grundsätzlich weiter übereinstimmte.

Sport als Lebenselixier

Der Sport war seit seiner Jugend sein Lebenselixier. Beim TSV Ravensburg wechselte er von der Leichtathletik und dem Geräteturnen zum Fußball, seiner großen Leidenschaft, kickte danach beim FV Ravensburg und beim SV Weißenau, wo er sich auch als Übungsleiter, Jugendleiter und Jugendtrainer engagierte. Inhaber der Fußballtrainer-B-Lizenz, war er Jugendstaffelleiter im Bezirk Bodensee, Bezirksjugendleiter und stellvertretender Vorsitzender der Sportkreisjugend Ravensburg. Im Ravensburger Stadtverband für Leibesübungen hatte er von 1979 bis 2004 den zweiten Vorsitz inne.

Auch beim Sportstättenbau hat er bleibende Spuren hinterlassen. So boxte er als stellvertretender Eschacher Ortsvorsteher (1984 bis 2004) zusammen mit Ortsvorsteher Franz Feldmann den Bau der Sporthalle in Obereschach durch und konnte für sich auch in Anspruch nehmen, viel für die Vergrößerung der Sportanlagen in Weißenau getan zu haben.

Seine größte Enttäuschung als Kommunalpolitiker

Neue Baugebiete in Eschach und Verbesserungen im Schulwesen beschäftigten ihn stark. Als Befürworter der freiwilligen Eingliederung der Gemeinde Eschach in die Stadt Ravensburg musste er sich Anfeindungen gefallen lassen. Als seine größte Enttäuschung als Kommunalpolitiker bezeichnete er einen Wortbruch des Landkreises.

Der wollte die Mülldeponie Gutenfurt erweitern, gegen deren Bau der Ortschaftsrat vergebens gestimmt hatte. Im Gegenzug versprach der Kreis eine kleine Umgehung für das geplagte Untereschach zu bauen, ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde. Manfred Gmeinder war eine Kämpfernatur. Er hat sich um das Gemeinwesen verdient gemacht.