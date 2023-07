Etliche Opfer haben sich in den vergangenen Wochen an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ravensburg gewandt, weil sie Geld anlegen wollten und dabei von Betrügern übers Ohr gehauen wurden. Manche Opfer wurden laut Polizeibericht durch die Betrugsmasche sogar in den finanziellen Ruin getrieben. Weil der Onlinehandel mit Finanzinstrumenten bei Anlegern immer beliebter werde, würden sich Betrüger diesen Trend zunutze machen. Sie versprechen hohe Gewinne mit betrügerischen Cybertrading–Plattformen.

Hinter diesen netten, kompetent wirkenden Finanzmaklern stecken jedoch abgebrühte Betrüger, die nicht davor scheuen, Menschen in den finanziellen Ruin zu treiben. Polizeipräsidium Ravensburg

Und so gehen die Betrüger laut Polizei vor: Ganz harmlos und mit einem Einsatz von „nur“ 250 Euro versprechen Werbeanzeigen in den sozialen Medien und im Internet eine sichere Geldanlage. Bilder von Prominenten, die angeblich für diese Art der Geldanlage werben, sollen dabei Seriosität vermitteln. Klicken die Opfer auf den Link, müssen sie in einer Maske ihre persönlichen Daten eingeben. Und dann nehme das Spiel der Betrüger seinen Lauf.

Psychologisch exzellent geschulte „Finanzberater“

Meist dauert es nicht lange, so die Polizei, bis sich ein vermeintlicher Finanzberater meldet und eine vertrauensvolle, intensive Einzelbetreuung verspricht. Die psychologisch exzellent geschulten, aber vermeintlichen „Finanzberater“ versuchten, das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen und sie so zu weiteren Geldanlagen mit verführerisch hohen Renditen zu bewegen. „Hinter diesen netten, kompetent wirkenden Finanzmaklern stecken jedoch abgebrühte Betrüger, die nicht davor scheuen, Menschen in den finanziellen Ruin zu treiben“, warnt die Polizei.

Durch fortwährende Anrufe übten die „Berater“ immer mehr Druck aus und gewährten ihren Opfern Zugriff auf ein angebliches Handelskonto, auf dem die hohen Renditen ersichtlich seien. Dieses Online–Kundenportal sei jedoch gefälscht. Um den dort ersichtlichen Geldbetrag inklusive der Rendite ausbezahlt zu bekommen, müssten die Anleger zunächst Steuern, Gebühren und sonstige Kosten bezahlen. In zahlreichen Fällen seien die Opfer von den Betrügern in einer freundlichen und vertrauensvollen Art auch dazu überredet worden, eine Fernwartungssoftware auf ihrem PC, Laptop oder Handy zu installieren, um so weitere Geldanlagen in Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, zu tätigen.

Teils Schäden im mittleren sechsstelligen Euro–Bereich

Nun haben die Betrüger den vollen Online–Zugriff auf sämtliche Konten und treiben den ahnungslosen Anleger in die Schuldenfalle, aus der es keinen Ausweg gibt. In dem Moment, in dem die Betrogenen merken, dass sie ihr Erspartes verloren haben, komme oft ein weiterer vermeintlicher Helfer ins Spiel. „Dieser weitere Betrüger bietet den Opfern seine Hilfe an und verspricht den Geschädigten, die Verluste in kurzer Zeit wieder auszugleichen“, so die Polizei. Tatsächlich richte diese Person nur noch weiteren finanziellen Schaden an und treibe den Gesamtverlust noch weiter in die Höhe. In Einzelfällen kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg zu Schäden im mittleren sechsstelligen Euro–Bereich.

Die Kriminalpolizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten treffen kann. Um den Betrügern keinen Nährboden für ihre Machenschaften zu geben, empfehlen die Ermittler: „Seien Sie aufmerksam, und vertrauen Sie nicht blind den Angeboten und Versprechen im Internet oder am Telefon. Denken Sie immer daran: Niemand hat Geld zu verschenken!“ Renditen, die über dem marktüblichen Niveau liegen, sollten stets misstrauisch machen. Wer dennoch Opfer eines Anlagebetrugs geworden ist, sollte sich nicht scheuen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.