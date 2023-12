Malva & Band in der Ravensburger Zehntscheuer

Malva ist Anfang 20 und lebt in München. Dort hat sie laut Pressemitteilung mit ihren Liedern in den vergangenen Monaten die Musikszene erobert. Mit ihrer Band gibt sie nun am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert in der Ravensburger Zehntscheuer.

Zwischen Indiepop und Chanson pendelt die Stimme von Malva von wunderschön zu traurig, von sachte, leise bis wieder fast beschwingt. Aus all dem Verzweifeln, Kummer und Weltschmerz ihrer Generation destilliert die Sängerin laut Vorschau herzzerreißend schöne und euphorische wie melancholische, unverbrauchte Musik voller Tiefe, so der Veranstalter.

Karten im Vorverkauf zu 16, ermäßigt 14 Euro (Vereinsmitglieder bezahlen zwölf Euro) gibt es in der Ravensburger Tourist-Info, bei der „Schwäbischen Zeitung“ (Karlstraße) und an allen bekannten VVK-Stellen der Region.