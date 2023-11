Zum Volkstrauertag haben die Stadt Ravensburg und der Volksbund in einer bewegenden Feierstunde auf dem Hauptfriedhof in Ravensburg der Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft gedacht. Das teilt das Kulturamt Ravensburg mit.

VDK-Vorsitzender August Schuler: „Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land.“ Der Volkstrauertag bleibe aktueller denn je, ein Mahntag für Frieden, Freiheit, Menschlichkeit und für eine wehrhafte Demokratie, so Schuler.

Schülerinnen und Schüler wirken mit

Musikalisch umrahmt wurden die Gedenktexte ‐ gesprochen von Schülerinnen und einem Schülern der Waldorfschule ‐ von Liederkranz und Stadtorchester. Unterstützt wurde der Volksbund von verschiedenen Institutionen und Vereinen: dem Roten Kreuz, der Feuerwehr, der Kyffhäuser-Soldatenkameradschaft, der Reservisten-Kameradschaft und der Bürgergarde.

Nach den gemeinsamen Gebeten mit Dekan Martin Hauff von der evangelischen Kirchengemeinde legten Oberbürgermeister Daniel Rapp, Erster Bürgermeister Simon Blümcke und VDK-Vorsitzender August Schuler die Kränze nieder.

Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs

139 Volksbund-Gedenkstätten der ehemaligen Westfront des Ersten Weltkriegs hat die Unesco im September 2023 zum Weltkulturerbe erklärt. Die Friedhöfe befinden sich in Frankreich (96) sowie in Flandern (27) und der Wallonie (16) in Belgien.