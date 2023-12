Der Mädelsflohmarkt in Ravensburg findet am Donnerstag, 28. und Freitag, 29. Dezember, in der Oberschwabenhalle in Ravensburg jeweils von 11 bis 16 Uhr statt. Der Mädelsflohmarkt bietet, was die Frauenwelt begehrt: trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso Dinge im Vintage und Retro-Look. Der Besuchereintritt beträgt vier Euro je Person. Weitere Informationen unter www.fetzer-veranstaltungen.de