Mädels-Flohmarkt kommt erneut nach Ravensburg

Der „Mädels-Flohmarkt“ kommt am Freitag, 16. Februar, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 17. Februar, von 11 bis 16 Uhr erneut in die Oberschwabenhalle nach Ravensburg. Auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen wartet ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Selbstgemachtem und vielfältigem Vintage.

Frauen und Mädchen können an zahlreichen Ständen nach „hippen Teilen oder neuen Lieblingsstücken“ stöbern, wie es in der Ankündigung heißt. Für das leibliche Wohl ist mit passenden Getränken und Speisen gesorgt. Der Eintritt beträgt vier Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.fetzer-veranstaltungen.de.