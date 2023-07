Lukas Kaut gewinnt mit Deutschland die Silbermedaille

Die Deafboys, die Handballer der deutschen Gehörlosen–Nationalmannschaft, haben bei ihrer WM–Premiere in Kopenhagen die Silbermedaille gewonnen. Im Finale musste sich Deutschland nur dem Seriensieger aus Kroatien geschlagen geben, der mit 28:22 gewann. Mit im deutschen Aufgebot war wieder der Ravensburger Lukas Kaut, der inzwischen für die MTG Wangen spielt.

Die deutsche Mannschaft schaffte es im WM–Finale, die Partie lange offenzuhalten. Gerade in der Anfangsphase hatten die Favoriten aus Kroatien Probleme und scheiterten unter anderem immer wieder an Torhüter Silas Schumacher. Kurz vor der Halbzeitsirene verkürzte Deutschland auf 12:14. In der zweiten Halbzeit gelang es den Kroaten jedoch laut Mitteilung, sich abzusetzen.

Deutschland kämpfte sich noch mal auf drei Tore Differenz heran, scheiterte dann jedoch immer wieder am gut aufgelegten kroatischen Torhüter Bruno Varsic. Mit einer besseren Chancenauswertung wäre in dieser Phase mehr für die deutsche Mannschaft zu holen gewesen. Schließlich mussten die Kroaten auf Topscorer Tomislav Bosniak und Abwehrchef Pero Jukic verzichten, die beide nach ihrer dritten Zeitstrafe die Rote Karte sahen. Auch wenn nach dem Abpfiff die Enttäuschung überwog, können die deutschen Gehörlosen–Handballer um Lukas Kaut mit der Silbermedaille zufrieden sein. In den Vorrundenspielen gab es klare Siege gegen Dänemark, die Türkei und Serbien, im Halbfinale wurde erneut die Türkei besiegt.