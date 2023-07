Luca Vogt kommt als Landesmeister aus dem Becken

Bei den baden–württembergischen Meisterschaften siegte Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg über 50 Meter Schmetterling in der offenen Klasse. Vizemeister wurde der Schwimmer zudem über 100 Meter Schmetterling. Ein weiterer Sieg ging in der Jahrgangswertung an Jule Maichel.

Die besten Schwimmerinnen und Schwimmer des Württembergischen und Badischen Schwimmverbandes kämpften im 50–Meter–Becken des Sportbades Neckarpark in Stuttgart um Medaillen und Titel. Vom 1. SCR hatten sich neun Sportler für die Meisterschaften qualifiziert.

Für Jule Maichel (2014), die jüngste Schwimmerin des Ravensburger Teams, war es die erste Teilnahme bei einer Landesmeisterschaft. Sie machte aus Sicht des 1. SCR auch den Auftakt und ging als erste Ravensburgerin an den Start. In einem beherzten Rennen über 50 Meter Kraul war Maichel in ihrem Jahrgang die Schnellste und schnappte sich die Goldmedaille.

Bei den Jahrgängen 2009 und älter standen zuerst die 50 Meter Freistil auf dem Programm. Für Layla Schraff (2009), Rosa Fuchs (2009), David Michel (2006) und Menno Popken (2007) zeigte die Ergebnistafel laut Mitteilung jeweils persönliche Bestzeiten an.

Luca Vogt qualifizierte sich im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling als Drittschnellster in 58,09 Sekunden für das Finale. Im Endlauf steigerte sich der Ravensburger noch einmal und wurde baden–württembergischer Vizemeister in 57,34 Sekunden. Über die 50 Meter Schmetterling schlug Vogt als Vorlaufschnellster an, nach einer für ihn bereits guten Zeit von 25,65 Sekunden. Im offenen Finale legte er in einem spannenden Rennen noch einmal eine Schippe drauf. In 25,53 Sekunden wurde er baden–württembergischer Meister. Nach einer kurzen Pause von nur wenigen Minuten belegte Vogt im Finale über 50 Meter Rücken mit einer guten Zeit auch noch den vierten Platz.