Luca Vogt ist Landesmeister über 50 Meter Schmetterling

Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg hat bei den baden-württembergischen Kurzbahnmeisterschaften das Rennen über 50 Meter Schmetterling in der offenen Klasse gewonnen. Maximilian Kubalek gewann über 50 Meter Freistil bei den Junioren die Bronzemedaille. Die besten Schwimmer des Landes trafen sich in Mühlacker ‐ vom 1. SCR waren sechs Schwimmer und Schwimmerinnen qualifiziert, dazu war eine Staffel gemeldet.

Luca Vogt siegte über 50 Meter Schmetterling in der offenen Klasse mit einer Zeit von 25,52 Sekunden. Über die 50 und 100 Meter Freistil wurde er jeweils Fünfter und über 50 Meter Rücken Vierter. Die Vorläufe über 100 Meter Schmetterling beendete Vogt laut Mitteilung als Zweitschnellster, wurde dann jedoch wegen eines Wendefehlers disqualifiziert und verpasste somit das Finale und eine mögliche weitere Medaille.

In guter Verfassung

Über 50 Meter Freistil zeigten sich alle Ravensburger Schwimmer in guter Form. Maximilian Kubalek (Jahrgang 2005) gewann Bronze bei den Junioren in einer Zeit von 24,91 Sekunden. Persönliche Bestzeiten auf der Anzeige gab es für David Michel (2006) mit 25,41 Sekunden und Niklas Felder (2006) mit 25,96 Sekunden. Auch Mihail Stefanov Kalaydzhiev (2006) verbesserte sich über 100 Meter Brust, er schlug nach 1:11,94 Minuten an und belegte Platz acht. Über die halbe Distanz verpasste er als Vierter das Podest, Niklas Felder wurde Fünfter.

Zum Abschluss des Wettkampfes ging noch die Ravensburger Mixed-Staffel über 4x50 Meter Freistil an den Start. In der Besetzung Maximilian Kubalek, Luca Vogt, Aileen Jehle und Nina Sachs wurden sie Fünfter mit einer Zeit von 1:46,06 Minuten.