Luan Elsäßer holt sich in der Bundesliga den Sieg

Zuletzt hat es einige Rennsiege von Luan Elsäßer vom KJC Ravensburg im Cyclocross gegeben - einige davon auch in der Bundesliga der Rennklasse U17. Nach dem letzten Rennen in Deutschlands wichtigster Rennserie dieser Disziplin in Vechta steht nun fest: Luan Elsäßer entscheidet die Gesamtwertung der U17-Bundesliga für sich.

Durch einige sehr gute Resultate und vier Siege (in Stuttgart, bei zwei Rennen in Chemnitz und in Linkenheim) übernahm Elsäßer laut Mitteilung die Führung der Rangliste und gab diese auch beim letzten Rennen nicht mehr ab. Mit 416 Punkten gewann der Ravensburger vor dem Bremer Josh Tietjen (400 Punkte) und Mattis Deba (360) aus Kiel.

Anfang Januar startete Elsäßer beim U17-Nachwuchsrennen des berühmten Vlaamse Duinencross Koksijde in Belgien, der Hochburg des Cyclocross. Dort gelang ihm ein schneller Start, doch hatte er in den langen Sandpassagen zu kämpfen und fiel über den Rennverlauf etwas zurück. Er beendete das Rennen als 30. der 64 internationalen Startern. Zwei Tage später stand noch das Cyclocrossrennen in Gullegem auf dem Plan. Dort gelang Luan Elsäßer erneut ein guter Start, dieses Mal konnte er seine gute Position im Schlamm von Gullegem behaupten und kam als Siebter in Ziel.

Nächstes Ziel des KJC-Talents ist die deutsche Meisterschaft am Wochenende in Nordrhein-Westfalen.