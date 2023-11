Luan Elsäßer dominiert die Cyclocross-Bundesliga

Luan Elsäßer ist der Cyclocross-Spezialist des KJC Ravensburg und spätestens seit seinem dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften der U17-Nachwuchsklasse kein Unbekannter mehr im deutschen Cyclocross-Sport. Dort ist die Bundesliga die größte und wichtigste Rennserie und läuft zwischen September und Januar. In dieser Liga hat Elsäßer zuletzt ebenfalls für Aufsehen gesorgt.

In Düsseldorf steht er erstmals auf dem Podest

In der diesjährigen Austragung startete Elsäßer laut Mitteilung ordentlich mit vier vierten Plätzen gegen internationale Konkurrenz, bevor er beim Rennen in Düsseldorf mit Platz zwei erstmals auf einen Podestplatz fuhr. Beim Crossrennen in Stuttgart vor gut einer Woche startete Luan Elsäßer dann richtig durch und feierte seinen ersten Bundesligasieg. Tags darauf folgte ein zweiter Platz in Magstadt, wodurch er die Gesamtführung in der U17 vom Bremer Josh Tietjen übernahm.

Deutliche Lücke zum Zweitplatzierten

Als Topfavorit reiste der KJC-Sportler dadurch am vergangenen Wochenende zu zwei Rennen nach Chemnitz. Am Samstag gelang ihm ein guter Start, wodurch er sich von Beginn an der Spitze behaupten konnte. Über die Renndauer von 40 Minuten distanzierte er auf dem technischen und durch den Regen matschigen Kurs seine Konkurrenten und kam als klarer Sieger mit einer deutlichen Lücke zum Zweiten ins Ziel.

Auch das Sonntagsrennen dominierte Luan Elsäßer und gewann, wodurch er die Führung der Bundesliga-Gesamtwertung ausbaute. Sein nächstes Ziel sind die baden-württembergischen Meisterschaften bei Karlsruhe.