LIVE: Marco Vranjes schießt den Reichsapfel

+++ Schießen wegen Starkregens unterbrochen

[16:15 Uhr] Der Schützenkönig bei den Jungen steht fest, aber die Schützenkönigin der Mädchen fehlt weiterhin. Aktuell ist das Adlerschießen wegen des starken Regens unterbrochen.

Der Regen macht dem Schießwettbewerb einen Strich durch die Rechnung. Aktuell ist das Adlerschießen unterbrochen. (Foto: Siegfried Heiss )

+++ Marco Vranjes schießt den Reichsapfel

[15:00 Uhr] Der Reichsapfel beim Adlerschießen ist gefallen. Der glückliche Siegestreffer ist Marco Vranjes geglückt. Der Siebtklässler besucht das Albert-Einstein-Gymnasium. Marco ist der Cousin des letztjährigen Schützenkönigs und aktuellen Tambourmajors des Trommlerkorps Flavio Schneider.

+++ Shootout ohne Schützenkönig beendet

[14:50 Uhr] Es steht fest: In diesem Jahr stellen werden die Landknechte noch das Troko den Schützenkönig. Das Shootout ist beendet und der Adler hält den Reichsapfel weiterhin fest in seiner Klaue. Jetzt machen es die Schüler unter sich aus.

+++ Das Adlerschießen steht bevor

[12:15 Uhr] Bei der Aufstellung zum Schützenzug fürs Adlerschießen kommen ehemalige Schützenkönige und Schützenköniginnen zusammen.

Ehemaligen Schützenkönige und Schützköniginnen des Adlerschießens. (Foto: Siegfried Heiss )

Am Rutendienstag geht es erst am Mittag mit dem Schützenzug zum Adlerschießen auf den Kuppelnauplatz. Am Vormittag sind die Trommlergruppen in der Stadt unterwegs. Nach Starkregenfällen am Morgen lacht jetzt auch die Sonne über Ravensburg.

Bevor es für die Landsknechte zum Adlerschießen geht, sind sie in der Stadt unterwegs. (Foto: Siegfreid Heiss )

+++ Emil Mikula ist Schützenkönig der Realschüler

[17.15 Uhr] Es hat gedauert, aber letztlich ist der Mehlsack doch gefallen. Der Fünftklässler Emil Mikula ist der Schützenkönig 2023 unter den Realschüler.

Die stolze Familie mit dem diesjährigen Schützenkönig: Emil Mikula (Foto: Niklas Martin )

+++ Der Schießwettbewerb der Realschüler ist gestartet

[16:15 Uhr] Das hätte es sein können. Der 17-jährige Niklas Bentele trifft den Mehlsack. Der fällt aber nicht... Die Enttäuschung beim Schützen ist entsprechend groß.

[15:50 Uhr] Die Schützentrommler und der Trommler der Fahnenschwingergruppe St. Konrad habe geschossen. Der Mehlsack thront aber weiterhin an der oberen Spitze der Stadtansicht. Noch gibt es hier keinen Schützenkönig.

[15:00 Uhr] Der Schützenzug der aktuellen Realschüler hat sich in Bewegung gesetzt. Anschließend beginnt das Bogenschießen auf dem Kuppelnauplatz.

Bogenschießen (Foto: Niklas Martin )

+++ Jetzt herrscht in den Zelten auf dem Festplatz Hochbetrieb

[11:45 Uhr] In den Festzelten fährt der Betrieb hoch - viele Musikkapellen haben dort Platz genommen und stillen den Durst nach dem Festzug, während draußen noch das Ende des Festzugs läuft.

In den Festzelten fährt der Betrieb hoch - viele Musikkapellen haben dort Platz genommen und stillen den Durst. (Foto: Lena Müssigmann )

+++ Das Ende des Umzugs ist durchs Obertor gezogen

Vor der Oberschwabenhalle befreien viele Eltern ihre Kinder von den feuchten Kostümen. Marie Bleich, 10 Jahre alt, ist Schülerin am Klösterle, und berichtet, dass ihr nach dem Regen bei der Aufstellung kalt geworden war. In den trockenen Wechselklamotten will sich die Schülerin, die in der Gruppe „Die alten Damen vom Klösterle“ mitgemacht hat, erstmal mit ihren Eltern auf dem Rummel stärken. Den. Am Nachmittag geht das Programm für sie mit einem Auftritt bei „Tanzen, spielen, musizieren“ weiter.

Marie Bleich, 10 Jahre alt, ist Schülerin am Klösterle, und berichtet, dass ihr nach dem Regen bei der Aufstellung kalt geworden war. Am Nachmittag geht das Programm für sie mit einem Auftritt bei „Tanzen, spielen, musizieren“ weiter (Foto: Lena Müssigmann )

Eltern sammeln nach ihrer Ankunft an der Oberschwabenhalle ihre Kinder ein.

Der Umzug ist für viele Gruppen schon beendet. (Foto: Lena Müssigmann )

+++ Impressionen vom Festzug

[11:30 Uhr] Die letzte Gruppe ist durchs Obertor gezogen.

[11:15 Uhr] Sie zeigt sich doch noch, die Sonne. Sie kämpft sich durch die dichte Wolkendecke.

Die Sonne kämpft sich durch die dicke Wolkendecke. (Foto: Niklas Martin )

Die Umzugsteilnehmer können ihre Schirme jetzt sogar als Sonnenschutz nutzen. (Foto: Niklas Martin )

Trotz Regens ist die Stimmung beim Festzug durch die Altstadt gut. (Foto: Siegfried Heiss )

Trotz Regens ist die Stimmung beim Festzug durch die Altstadt gut. (Foto: Siegfried Heiss )

Trotz Regens ist die Stimmung beim Festzug durch die Altstadt gut. (Foto: Siegfried Heiss )

+++ Da ist er, der ersehnte Böllerschuss

[09:15 Uhr] Er donnert wieder über der Stadt. Aber diesmal mit der Böllerkanone vom Mehlsack. Der ersehnte Startschuss zum Umzug. Es geht los!

Der Festzug beim Ravensburger Rutenfest hat begonnen. (Foto: Michael Müller )

Der Festzug beim Ravensburger Rutenfest hat begonnen. (Foto: Michael Müller )

+++ Die Schulkinder sind bereit

[09:00 Uhr] Die Schulkinder stehen in ihren Gruppen bereit. Die Information, dass der Zug eine Viertelstunde später losgeht, hatte sie noch nicht erreicht. Nun warten sie auf den Böllerschuss vom Mehlsack, um durchs Obertor und die Stadt zu ziehen. Bei gutem Wetter zieht der Festzug um die 40.000 Besucher an - ob solche Besucherzahlen an diesem kühlen Rutenmontag erreicht werden, bleibt abzuwarten.

+++ Der Regen lässt nach

[08:50 Uhr] Zur Aufstellung der Gruppen lässt der Regen nach. Der Trommlerbeauftragte der Rutentrommler, Kurt Schlachter, ist beim Telefonat mit der SZ mit seinen „Buben und Mädle“ gerade auf dem Weg durch die Oberstadt. Die Stimmung sei gut. Auch die Zuschauerreihen füllten sich, etwa in der Marktstraße, berichtet Schlachter. „Der Wettergott hatte selbstverständlich ein Einsehen – der ist ja auch Ravensburger“, sagt Schlachter. Die Gruppe habe während der heftigen Regengüsse gemeinsam beim Frühstück gesessen und freue sich jetzt auf den Zug.

Die Musiker haben sich während des Regens ein trockenes Plätzchen nahe des Aufstellungsplatzes gesucht. (Foto: Andrea Harreiter )

+++ Festzugsbeginn verzögert sich eine Viertelstunde

[08:15 Uhr] Ein Unwetter mit Regen und starkem Wind zieht am Morgen des Rutenmontags über Ravensburg. Doch der Rutenfestumzug soll stattfinden. Der Chef der Rutenfestkommission, Dieter Graf, sagte auf SZ-Anfrage kurz nach acht Uhr, er habe sich mit der Polizei abgestimmt. Die Wettervorhersage lasse hoffen, dass das Unwetter gegen kurz vor neun Uhr weitergezogen ist. Graf, der sich beim Telefonat an der Oberschwabenhalle befand, sagte: „Die Pferde spannen alle ein.“ Der Festzug werde aber eine Viertelstunde später, also gegen 9.15 Uhr, beginnen. „Der Zulauf von Zuschauern ist allerdings spärlich“, sagte er.

Die Gruppen müssen sich gedulden, der Umzug verzögert sich wegen des Regenwetters um eine Viertelstunde. (Foto: Andrea Harreiter )

+++ Hunderte Kinder begeistern auf der Bühne

[14:00 Uhr] Am Nachmittag des Rutensonntags und auch nochmal am Montag gehört die große Bühne den Kindern. Dieser sportlich musikalische Programmpunkt ist ein Projekt aller Ravensburger Schulen und blickt auf eine jahrzehntelange Tradition zurück.

+++ Fahnenschwinger St. Konrad

Nicht nur musikalisch begeistern die Gruppen bei ihren Adressen. Die Fahnenschwinger von St. Konrad zeigen ihr Können.

+++ Der Gewinner des Ehemaligenschießens steht fest

Markus Budweiser ist der Schützenkönig unter den ehemaligen Realschülern beim Rutenfest 2023.

Markus Budweiser schießt den Mehlsack von der Stadtansicht und gewinnt das Ehemaligenschießen. (Foto: Siegfried Heiss )

+++ Ehemaligenschießen der Realschüler

[11:30 Uhr] Der Schützenzug der ehemaligen Realschüler hat sich in Bewegung gesetzt. Es schließen sich der Festakt fürs Ehemaligenschießen und der Schießwettbewerb aller angemeldeten ehemaligen Schützen der Realschule an.

Schützenzug zum Ehemaligenschießen der Realschüler beim Ravensburger Rutenfest 2023. (Foto: Siegfried Heiss )

Schützenzug zum Ehemaligenschießen der Realschüler beim Ravensburger Rutenfest 2023. (Foto: Siegfried Heiss )

+++ Böllerschüsse vom Mehlsack

Insgesamt 111 Böllerschüsse werden während des Rutensfests vom Mehlsack abgefeuert. Sie kündigen Veranstaltungen an oder verkünden, wenn die Schützenkönige ermittelt sind.

+++ Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marienplatz

[09:00 Uhr] Am Sonntagmorgen geht es mit den offiziellen Feierlichkeiten weiter. Hunderte Gläubige kommen auf dem Marienpaltz zusammen, um unter strahlend blauem Himmel einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern.

Ökumenischer Gottesdienst während des Rutenfests auf dem Marienplatz. (Foto: Siegfried Heiss )

Die Mehlsäcke begleiten den Gottesdienst mit ihren Trommeln musikalisch. (Foto: Siegfried Heiss )

+++Höhepunkt am Rutensamstag auf dem Marienplatz

[21:00 Uhr] Die milden Temperaturen haben Tausende aus nah und fern und auch viele Gäste auf dem Marienplatz zum „Frohen Auftakt“ gelockt. Hier trifft man alte Bekannte und neue Freude bei netten Gesprächen und kühlen Getränken.

+++ Buntes Treiben auf dem Festplatz

[16:30 Uhr] Am Nachmittag zieht es die Besucher auf den Festplatz. Auf der Fressmeile und dem sich anschließenden Rummel ist mächtig was los. Die Besucher genießen das schöne Wetter und lassen es sich bei verschiedensten Leckereien, beim Karussell fahren und bei einer kühlen Rutenmaß gut gehen.

Bei bestem Wetter zieht es viele Besucher auf den Rummel auf den Festplatz beim Ravensburger Rutenfest 2023. (Foto: Michael Müller )

+++ Der erste Schützenkönig 2023 steht fest

[15:40] Er steht fest, der erste Schützenkönig des Ravensburger Rutenfestes 2023. Jan Starostin trifft das Kreuz beim Wappenschießen. Er geht in die 5b am Sprachzentrum in der Weststadt.

Der elfjährige Jan Starostin ist Gewinner des Wappenschießens. (Foto: Claudia Perugino )

1 von 16

+++ Antrommeln in der Bachstraße

[13:00 Uhr] Alle Trommlergruppen kommen in der Bachstraße zusammen und zeigen ihr Können. Sie werden dabei von Hunderten Zuschauern gefeiert, die sich dicht an dicht entlang der Straßenränder drängen.

Umringt von Hunderten Zuschauern trommeln alle Ravensburger Trommlergruppen in der Bachstraße an. (Foto: Siegfried Heiss )

+++ Der Vormittag am Rutensamstag gehört den Trommlergruppe

[11:00 Uhr] So voll wie selten sind die Reihen in der Liebfrauenkirche besetzt. Zuerst hören die zahlreichen Gäste den Kirchenchor. Dann sind die Mehlsäcke dran.

Voll besetzte Reihen in der Liebfrauenkirche. (Foto: Siegfried Heiss )

Einmarsch der Mehlsäcke in die Liebfrauenkirche. (Foto: Siegfried Heiss )

[09:30 Uhr] Am Vormittag des Rutensamstags sind die Trommlergruppen in der Stadt unterwegs und trommeln bei zahlreichen Adressen an.

Turmfalken in der Federburgstraße 2023 (Foto: Michael Müller )

+++ Das Rutenfest hat begonnen

[18:30 Uhr] Das Wetter meint es am Rutenfreitag beim Antrommeln auf dem Marienplatz nicht gut mit den Rutenfestbegeisterten. Es hat wieder begonnen, zu regnen. Aber nach einem kurzen Guss scheint wieder die Sonne am blau-weißen Himmel.

Regen beim Antrommeln auf dem Marienplatz. Das nahezu einheitliche Blau-Weiß wird durch viele bunte Regenschirme durchbrochen. (Foto: Siegfried Heiss )

[18:00 Uhr] Mit fünf Böllerschüssen vom Mehlsack ist das Ravensburger Rutenfest 2023 feierlich eröffnet worden. Im Anschluss an die Ansprachen wurde angetrommelt. Alle Gruppen spielen dabei jeweils zwei Märsche.

[17:00 Uhr]: Mit der Insignienübergabe an die Trommler der Gymnasien im Ravensburger Schwörsaal hat das Rutenfest für das Troko bereits um 17 Uhr begonnen. Die Ehemaligen feierten dabei ihre „Buaba“. Die ganze Stadt freut sich auf fünf friedliche, ausgelassene Tage.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp hat die Insignien an das Troko übergeben. (Foto: Siegfried Heiss )

+++ Die Vorbereitungen laufen

[16:30 Uhr]: Die Ehemaligen nehmen auf dem Gespinstmarkt die Aktiven des Trokos in Empfang.

[16:10 Uhr]: Die Landsknechte vor der Insignienübergabe im Rathaus zu Gast.

Die Landsknechte im Rathaus. (Foto: Siegfried Heiss )

[16:00 Uhr]: Die Vorbereitungen für den Rutenfestauftakt sind in vollem Gang, aber das Wetter spielt noch nicht so richtig mit. Ein ordentlicher Regenschauer zieht über Ravensburg.