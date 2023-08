Literarische Wortspiele zur Finissage im Heilig–Geist–Spital

Die Ausstellung von Hubert Gaupp mit dem Titel „Heiliger Geist verlässt das Spital in Ravensburg (?)“ läuft noch bis einschließlich Freitag, 1. September. Am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr findet eine Finissage im Heilig–Geist–Spital statt. Hubert Gaupp wird selbst erdachte literarische Wortspiele vortragen. Wie es in einer Programmankündigung heißt, sagt Gaupp zum Beispiel, dass Donald Trump keine großen Sprünge machen kann, weil Lügen kurze Beine haben.

Zu sehen sind sogenannte „Heiliggeist–Spital–Bilder“, die aus vier Einzelbildern entstanden sind. Von 300 Euro Verkaufspreis gehen 150 Euro an die Stiftung Heilig–Geist–Spital. Zur Finissage werden die Spital–Bilder an die Käufer übergeben. Es sind zudem noch weitere Einzelbilder ausgestellt, die ebenfalls bei der Finissage käuflich zu erwerben sind.