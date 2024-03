Lichterfest-Skulpturen in der Sparkassengalerie

Ein paar der zahlreichen Lichterfest-Skulpturen sind derzeit in der Sparkassengalerie in einer kleinen Sonderausstellung zu sehen. Gießkanne, Sonnenblume, Elefant und Konsorten können noch bis 8. April in der Meersburger Straße 1 zu den Schalteröffnungszeiten besichtigt und bestaunt werden.