Er ist der Grandseigneur der Ravensburger FDP, saß früher im Ortschaftsrat Eschach, später im Gemeinderat und ist heute noch im Kreistag: Obwohl man Roland Dieterich wohl der Kategorie „Großbürgertum“ zuordnen würde, hat der frühere Notar und Rechtsanwalt auch eine rebellische Ader. In der Jugend war er sogar mal SPD-Mitglied. Am Freitag, 9. Februar, feiert er seinen 80. Geburtstag und „wundert sich, wie schnell die Zeit vergeht“.

Dieterich ist ein Selfmademan - jemand, der sich aus eigener Kraft hochgearbeitet hat. Mit goldenem Löffel im Mund wurde er jedenfalls nicht geboren. Der Vater fiel im Krieg, die Mutter musste sich in Biberach allein durchschlagen und drei Söhne großziehen. Sie betrieb eine Tankstelle, arbeitete von morgens bis abends, Dieterich kam ins Internat nach Wilhelmsdorf.

Flugblatt gegen Konrad Adenauer

1961 nach dem Bau der Mauer trat er - damals schon rebellisch, wie er selber sagt - in die SPD ein. Wegen Konrad Adenauer, den er für das Sinnbild des verknöcherten Konservativismus hielt und der als Kanzler trotz seines hohen Alters scheinbar ewig an der Macht festhielt. Dieterich entwarf ein Flugblatt gegen die CDU und verteilte es überall in Biberach. Seine Mutter war deshalb ziemlich wütend auf ihn, weil sie sich wohl von ihren politisch rabenschwarzen Kunden anhören musste, wie missraten ihr Sohn Roland war. Allzu erfolgreich war der Beginn seiner politischen Karriere dann auch nicht: Die CDU legte damals in Biberach sogar noch um ein Prozent zu.

Nach dem Abitur begann er sein Jurastudium an der Freien Universität Berlin - wo er nach eigenen Worten mehr feierte als studierte und sich auch auf Demonstrationen herumtrieb. Später wechselte er dann nach Tübingen und konzentrierte sich mehr auf die Gesetzesbücher als die Partys. 1964 trat er aus der SPD wieder aus. Warum, weiß er gar nicht mehr so richtig.

Ich habe mich zunehmend für Liberalismus interessiert. Roland Dieterich

Willy Brandt, den ersten sozialdemokratischen Kanzler Deutschlands und Anführer einer sozialliberalen Koalition, habe er aber auf jeden Fall „sehr verehrt“, obwohl er dessen Partei nicht mehr angehörte.

Langeweile im Ortschaftsrat Eschach

Nachdem er zunächst als Rechtsanwalt und später als Notar seinen Lebensmittelpunkt nach Ravensburg verlegt hatte, begann er wieder, sich für Politik zu interessieren. Mit Architekt Werner Fricker belebte er 1986 die Freien Wähler neu und kam auf Anhieb in den Ortschaftsrat Eschach. „Aber das war stinklangweilig. Ich verstehe nicht, warum die so an der Unechten Teilortswahl festhalten“, erinnert sich Dieterich. Viel bewegen könne man in diesem kleinen Gremium nicht, schon gar nicht gestalten.

Nach der Scheidung von seiner ersten Frau und dem Umzug nach Wangen musste Dieterich das Mandat ohnehin aufgeben, später trat er auch bei den Freien Wählern aus und den Freien Demokraten ein. Erst nach seinem erneuten Umzug nach Ravensburg konnte er wieder in der Kommunalpolitik mitmischen und wurde 2009 und 2014 in den Gemeinderat gewählt.

Kuriose Idee: Seilbahn in die östliche Vorstadt

Dort fiel er nicht nur mit farbenfroher Mode auf, sondern auch teils außergewöhnlichen Ideen. 2017 etwa schlug er einmal vor, die östliche Vorstadt mit einer Seilbahn an die Innenstadt anzubinden. So ähnlich wie in Rio de Janeiro. Außer den zwei FDP-Stadträten konnte sich aber niemand recht für das Projekt, das mit Sicherheit eine zweistellige Millionensumme verschlungen hätte, erwärmen.

Ansonsten trat Dieterich, wohl auch seinem Beruf als Notar geschuldet, hauptsächlich als Verfechter von Bürokratieabbau im Städtebau auf. Er selbst investierte auch in Bauprojekte. Sein letztes großes war die Gotthilf-Vöhringer-Schule, die er von Wilhelmsdorf nach Weißenau holte.

Roland Dieterich reist gerne mit dem Wohnmobil durch die Weltgeschichte. Im Winter war er sieben Wochen lang in Australien. (Foto: schwaebische.de )

2018 schließlich gab der Vater von vier Kindern sein Mandat im Gemeinderat zurück. Auch, um mehr Zeit zum Reisen zu haben. Mit seiner dritten Frau Gabi fährt er gern mit dem Wohnmobil durch Europa oder erkundet ferne Kontinente. Zuletzt war er im Winter sieben Wochen in Australien. Als gläubiger Christ engagiert er sich im evangelischen Kirchengemeinderat. Zudem sitzt er noch immer für die FDP im Kreistag und ist Mitglied des OSK-Aufsichtsrats. Letzteres sei „nicht vergnügungssteuerpflichtig“, wie er sagt - angesichts der vielen Krisen, die den kommunalen Klinikverbund nicht zur Ruhe kommen lassen.

Kein Verständnis für AfD-Wähler

Und was denkt ein Liberaler mit sozialdemokratischen Wurzeln über die Ampel? „Bei der Mitgliederabstimmung habe ich für die Fortsetzung gestimmt“, sagt er.

Die Ampelregierung ist nicht so schlecht, wie sie dargestellt wird. Roland Dieterich

Leider sei gerade eine „Brutalopposition“ gegen die Berliner Koalition im Gange, „da wird gar nicht mehr sachlich argumentiert.“ Dass die AfD im Ravensburger Gemeinderat oder Kreistag nach der Kommunalwahl im Juni eine große Rolle spielen könnte, glaubt Dieterich nicht. „Die wollen aus Europa austreten, alle Subventionen komplett abschaffen, ebenso wie das Bürgergeld. Ich verstehe nicht, wie Menschen denen hinterherlaufen können. Für mich ist das nur eine Trotzreaktion.“