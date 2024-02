Lia Gebe sichert sich die Bronzemedaille

Bei den süddeutschen Judo-Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U21 hat sich die 18-jährige Lia Gebe vom KJC Ravensburg die Bronzemedaille erkämpft. Damit hat sich die Judoka für die deutsche Meisterschaft am 9./10. März in Frankfurt/Oder qualifiziert.

In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm reisten die besten Kämpferinnen der Verbände Baden, Bayern und Württemberg nach Heilbronn, um sich die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft zu sichern. Im Achtelfinale besiegte Lia Gebe mit einem Hüftwurf und anschließendem Festhaltegriff Paula Rogaza aus Bayern. Im Halbfinale unterlag sie der späteren Meisterin Leonie Zeller vom TuS Holzkirchen (Bayern) mit einem Würgegriff in der Bodenlage.

Im Kampf um die Bronzemedaille gegen Caroline Herter von der Judoschule Roman Bauer aus Württemberg gewann die KJC-Athletin aber mit einem Konterwurf und darf daher zur deutschen Meisterschaft nach Frankfurt an der Oder fahren.