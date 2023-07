Letzte Vorstellungen der Sommerkomödie „Der Revisor“

Kurz vor Spielzeitende gibt es am Theater Ravensburg eine Spielplanänderung. Statt der Komödie „Der Revisor — Rollende Rubel und falsche Fuffziger“ wird am Samstag, 5. August, der Dauerbrenner „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich auf der Openair–Bühne im Innenhof des Theaters gespielt. Der „Revisor“ ist letztmalig am Freitag, 4. August, zu sehen.

Wie das Theater Ravensburg mitteilt, sind die Umbesetzung einer Rolle und die Nicht–Verfügbarkeit der Zweitbesetzung an diesem Tag der Grund für diese Umplanung. „Kurz vor der Premiere hat sich Tobias Bernhard bei einer Probe einen Bänderriss zugezogen. Alex Niess war glücklicherweise bereit, kurzfristig einzuspringen und die Produktion zu retten. Es war aber damals schon klar, dass er am letzten Vorstellungstermin nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Wir haben natürlich gehofft, dass Tobias bis dahin wieder übernehmen kann. Leider dauert der Heilungsprozess aber doch länger als ursprünglich prognostiziert, weshalb wir die letzte Vorstellung vom ,Revisor’ am 5.August schweren Herzens absagen müssen“, wird Theaterleiter Till Rickelt zitiert.

Somit finden die letzten Vorstellungen der satirischen Verwechslungskomödie von Nikolai Gogol am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. August, statt. Da in der Inszenierung neben drei festen Ensemblemitgliedern auch drei Gäste spielen, deren Verfügbarkeit im nächsten Sommer noch nicht absehbar sei, werde es auch keine Wiederaufnahme der Produktion in der kommenden Spielzeit geben. „Die Inszenierung hat sich seit der Premiere nochmal enorm weiterentwickelt und im Zusammenspiel mit dem Publikum viel an spontaner Komik gewonnen“, so Rickelt, der beim „Revisor“ auch Regie geführt hat. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und zwei schöne letzte Vorstellungen“.