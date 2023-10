Die letzte Pilzberatung in dieser Saison findet am Montag, 23. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr, in der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg im Rathaus, Marienplatz 26, statt. Pilzsammler, die sich die Frage stellen, ob ihre selbst gesammelten Pilze auch alle essbar sind, gibt Dieter Heinzler gerne Auskunft und informiert oder beantwortet spezielle Fragen rund um das Pilze sammeln. Die Beratung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.