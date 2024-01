Ravensburg

Lesung und Zeitzeugengespräch im Schwörsaal

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Eva Umlauf hat Auschwitz überlebt. (Foto: Konrad Rufus Müller )

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben lädt am Dienstag, 30. Januar, um 19 Uhr zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus die Zeitzeugin Eva Umlauf in den Schwörsaal ein.