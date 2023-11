Lesung mit der schweizer Autorin Laura Vogt

Die ostschweizerische Autorin Laura Vogt liest am Samstag, 25. November, 20 Uhr aus ihrem neuen Roman „Die liegende Frau“ im Neuen Ravensburger Kunstverein.

In ihrem dritten Roman taucht Laura Vogt tief ein in die Gefühlswelt ihrer Figuren, Frauen um die dreißig, und zeigt diese mit all ihren Schwächen und Stärken, Enttäuschungen und Hoffnungen. Ein lebendiger, lebensbejahender Roman, der deutlich macht, wie Individualismus, Mutterschaft und Selbstbestimmung ständig neu verhandelt werden müssen, so der Kunstverein.

Der Eintritt ist frei.