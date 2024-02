Leseraufruf: Wo brennen in diesem Jahr die Funkenfeuer?

Winter ade

Landkreis Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Landauf, landab werden am Wochenende nach Aschermittwoch wieder die Funken entzündet, um den Winter zu vertreiben. (Foto: Felix Kästle )

Am Funkensonntag sollen hunderte Feuer im Süden den Winter vertreiben. Schwäbische.de will wissen: Wo und wann findet in Ihrer Gemeinde der Funken statt?