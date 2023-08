Quasi nebenbei, entspannt und die meiste Zeit im Freien lernen — geht das? Gut 20 Ravensburger sind von einer solchen Art Unterricht überzeugt und machen sich an die Gründung einer Freien Naturschule. Den passenden Ort dafür haben sie bereits gefunden: Auf dem Horrachhof bei Berg können die künftigen Schüler nicht nur über Wiesen tollen, den angrenzenden Wald erkunden und einen Schulgarten anlegen — dort wird auch ein 100 Quadratmeter großer Raum, in dem bisher Hochzeiten, Tagesworkshops oder Geburtstage stattgefunden haben, passgenau für das Projekt erweitert und saniert. Bis die Naturschule tatsächlich an den Start gehen kann, sind allerdings noch ein paar Hürden zu nehmen.

Angefangen hat alles vor zwei Jahren: Weil ihren Kindern der Waldkindergarten im Rahlenwald so gut getan hat, fanden drei Mamas, „eine Fortführung wäre toll“, erinnert sich Lina Wagner. Da es in Ravensburg aber keine Draußen–Schule gibt, beschlossen Wagner, Janine Stehle und Tamara Schlosser, selbst eine ins Leben zu rufen. Sie wälzten Bücher, lasen sich durch wissenschaftliche Studien und haben sich während einer sogenannten Schulerfahrungswoche in der Ökosiedlung Tempelhof im baden–württembergischen Kreßberg umgeschaut. In Tempelhof leben 150 Menschen auf 30 Hektar in einer basisdemokratischen Gemeinschaft. Seit 17 Jahren gibt es dort auch eine staatlich genehmigte „Schule für freie Entfaltung“.

In der Naturschule soll es möglichst wenig Druck und Stress für die Kinder geben. (Foto: Lisa Berger )

Dort haben die Ravensburgerinnen hautnah erlebt, wie Kinder „durchaus in der Lage sind, sich selbst zu organisieren“, berichtet Lisa Berger, die ebenfalls mit in Tempelhof war und inzwischen zum Gründungsteam gehört. In altersgemischten Gruppen ahmten die Kleinen die Größeren nach; diese wiederum würden Dinge anders erklären als Erwachsene. Wichtig ist dem Team außerdem, dass die künftigen Naturschüler eine Menge ausprobieren können, ohne dass die Lehrer zu früh eingreifen. Denn: „Wir erleben es immer wieder, dass Kinder ihren eigenen Weg und selbstständig Lösungen finden, wenn man sie einfach machen lässt“, sagt Lina Wagner.

80 Seiten starkes Konzept

Mittlerweile steht ein 80 Seiten starkes Konzept, dessen pädagogischen Teil das Regierungspräsidium Tübingen (RP) vor Kurzem genehmigt hat. Abgesehen von selbstbestimmtem Lernen spielt die Natur darin eine tragende Rolle: Die Kinder sollen sowohl mit ihrer eigenen inneren Natur als auch mit der sie umgebenden Natur in Kontakt kommen, viel Zeit draußen verbringen und ihre grüne Umgebung „als Erfahrungs– und Erlebnisraum begreifen“, wie Janine Stehle erläutert.

Draußen Spaß haben und dabei spielerisch lernen – so soll das künftig laufen in der Freien Naturschule Ravensburg. (Foto: Lisa Berger )

Damit aus den Naturschülern idealerweise irgendwann sowohl selbstbewusste als auch schöpferische Persönlichkeiten werden, ist dem Team zudem wichtig, dass die Kinder ihren Interessen nachgehen und sich Dinge in ihrem individuellen Tempo aneignen können. Berger zufolge liegt das Zeitfenster fürs Lesenlernen „laut Studien zwischen fünf und zwölf Jahren — aber viele bekommen in der Grundschule Druck deswegen“.

Um eben diesen Stress herauszunehmen, kriegen die Kinder in der Ravensburger Naturschule weder Noten noch Hausaufgaben. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen im Leben, sprich: auch außerhalb der Schule lernen. Dafür will der Verein etwa Handwerker, Senioren oder andere Vereine mit ins Boot holen. Zunächst startet das Ganze als Grundschule mit altersgemischten Gruppen für 20 bis 25 Kinder. Später sollen dort dann alle Abschlüsse des Mittleren Bildungswegs per Schulfremdenprüfung ebenso möglich sein wie ein geschmeidiger Wechsel auf eine herkömmliche Schule, sollte sich herausstellen, dass die Freie Naturschule für ein Kind nicht das Richtige ist.

Wissenschaftliche Begleitung

Bei allem Spielraum, den die Schüler haben, kommt die Freie Naturschule selbstredend nicht drumherum, sich an den Bildungsplan zu halten — denn am Ende müssen die Schüler die darin festgelegten Standards drauf haben. Um das sicherzustellen, werden mittels einer digitalen Software wöchentlich die jeweiligen Lernfortschritte dokumentiert, erläutert Stehle. Und: Wissenschaftlich begleitet werde das Ganze von Professor Witte, Erziehungswissenschaftler aus Mainz.

Das Konzept der Freien Naturschule sieht vor, dass die Kinder viel in und von der Natur lernen und dabei trotzdem die Anforderungen des Lehrplans erfüllt werden. (Foto: Lisa Berger )

Zwar rufen bei ihr fast wöchentlich Eltern an, die sich für ihr Kind eine solche Alternative zum klassischen Schulsystem vorstellen könnten, erklärt Janine Stehle. Doch ehe die Freie Naturschule voraussichtlich im September 2024 loslegen kann, muss die Finanzierung stehen. 350.000 Euro fallen — inklusive Personalkosten — die ersten drei Jahre für den Schulbetrieb an. Für den Umbau im Horrachhof kommen weitere 300.000 Euro obendrauf. Um das Geld zusammenzubekommen, will der Verein Spenden sammeln, auf Stiftungen zugehen und gegebenenfalls Darlehen aufnehmen.

Kurse starten im September

Weil das Team so motiviert ist und „wir diesen tollen Ort beleben wollen“, wie Berger sagt, startet schon ab 17. September ein Nachmittagsprogramm. Unter dem Namen „Castanea“ will der Verein zusätzlich zur Schule ein Naturbildungs– und Erlebniszentrum auf die Beine stellen, in dem auch Erwachsene Kurse rund um die Themen Natur, Gesundheit, Bewegung, Pädagogik oder Persönlichkeitsbildung belegen können.

Unter www.freie-naturschule.de gibt es weitere Infos.