Leprechauns holen zweiten Sieg in Folge

Die Ravensburger Baseballer, die Leprechauns, haben am vergangenen Wochenende ihren Gegner aus Villingendorf mit 15:4 geschlagen. Für die Neueinsteiger in der Bezirksliga der Herren ist es der zweite Ligasieg überhaupt und dann auch noch der zweite in Folge.

Bereits im ersten Inning (Schlagdurchgang) konnten die Leprechauns gegen die Villingendorfer Cavemen drei Runs, also Punkte erzielen. Die Villingendorfer nutzten den unsicheren Start des Ravensburger Pitchers, Esteban Pedrique, sorgten zunächst für den Gleichstand und gingen schließlich mit 4:3 in Führung. Esteban Pedrique aber kam in den folgenden Innings in Form und zeigte immer bessere Würfe, die die Cavemen nur selten in einen guten Schlag verwandelten.

Nikolai Oostvogel gelingen drei Hits

Anders hingegen die Ravensburger: Daniel Ameel schlug im dritten Inning einen Ball über die Platzbegrenzung hinaus und wurde mit einem Homerun belohnt. Auch für Coach Maykel Redondo, Mike Brigant und Manuel Schons lief es an diesem Tag gut am Schlag. Nikolai Oostvogel gelang als einziger Spieler des Ravensburger Kaders insgesamt drei Hits. Fünf weitere Punkte im sechsten Inning sorgten für ein frühzeitiges Ende der Begegnung.

Für die Ravensburger war es das letzte geplante Heimspiel in dieser Saison. Eine Begegnung steht Ende September aber noch aus, die Partie gegen Ulm ist wegen schlechtem Wetter ausgefallen.

An diesem Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, werden die Leprechauns mit einem Schlagkäfig bei „Ravensburg spielt“ in der Innenstadt vertreten sein. Zwei Wochen später, am 23. und 24. September, feiern die Baseballer ihre zehnjährige Mitgliedschaft im TSB Ravensburg mit einem Baseballturnier auf dem TSB–Kunstrasenplatz.