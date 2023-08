Leprechauns feiern ersten Saisonsieg

Die Baseballer der Ravensburg Leprechauns haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert. In einer Hitzeschlacht setzten sich die Oberschwaben gegen die Royals aus Gammertingen mit 12:10 durch.

Bei hochsommerlichen Temperaturen begrüßten die bis dato noch sieglosen Baseballer des TSB Ravensburg die drittplatzierten Gäste aus Gammertingen. Gut 50 Zuschauer wollten sich diese Begegnung nicht entgehen lassen. Gleich im ersten Inning genannten Spielabschnitt konnten die Gäste aus Gammertingen mit drei Punkten in Führung gehen, bevor die Ravensburg Leprechauns ihrerseits durch eine starke Offensive inklusive einem Double von Daniel Ameel sechs Punkte erzielen konnten. Die erfahrenen Gammertingen Royals ließen sich dadurch aber nicht entmutigen und so blieb es bei einem durchaus ausgeglichenen Spiel, bei dem beide Teams in den Innings zwei bis vier nur vereinzelt Punkte erzielen konnten.

Im fünften Spielabschnitt nutzten die Gäste allerdings zwei Fehler der Ravensburger aus und gingen das erste Mal mit einem Punkt in Führung. Die Leprechauns um Trainer Maykel Redondo blieben aber ruhig und konzentriert und antworteten ihrerseits mit drei weiteren Punkten im fünften und zwei weiteren Punkten im sechsten Inning. Auch ein letztes Aufbäumen der Gammertinger mit zwei weiteren Punkten wurde mit guter Ravensburger Defensivarbeit beendet und somit konnten die Leps am Ende mit 12:10 ihren ersten Heimsieg feiern.

Besonders schwertaten sich die Gäste aus Gammertingen nicht nur an der soliden Ravensburger Defensive, sondern auch an Esteban Pedrique, dem Starting Pitcher der Leprechauns. Dieser zeigte am vergangenen Sonntag eine starke Leistung und konnte dabei sechs Strikeouts bei nur fünf erlaubten Hits verbuchen. Er trug somit einen großen Teil zum Erfolg bei. Doch auch offensiv konnten die Ravensburger glänzen, zum Beispiel durch die ersten beiden Basehits von Manuel Schons sowie zwei weitere Basehits von Roland Dingler.

Am 2. September wird das letzte Spiel der Saison erneut vor heimischer Kulisse stattfinden, wenn die Oberschwaben die Cavemen aus Villingendorf empfangen. Vorher wird voraussichtlich noch das aufgrund von Starkregen abgesagte Spiel gegen Ulm nachgeholt. Es stehen also zwei weitere Chancen für die Baseballer des TSB Ravensburg an, die guten Leistungen zu bestätigen und in der Tabelle nach oben zu klettern.