Ein regelrechtes Apothekensterben hat in den vergangenen Jahren in Ravensburg eingesetzt. In Oberzell hätte sich dieses beinahe fortgesetzt: Lange hat Margit Sindermann, seit 1992 eine Institution im Ort und mit 68 Jahren eigentlich schon im Rentenalter, vergeblich nach einer Nachfolgelösung gesucht. Jetzt gibt es eine Nachricht, die sie glücklich macht: Am 1. Januar übernimmt Christina Wüffel die Apotheke im größten Taldorfer Teilort.

Mehrere Reformen im Gesundheitswesen hat Margit Sindermann in über 30 Jahren „durchgemacht“ und ebenso viele Gesundheitsminister erlebt, erzählt sie im Rückblick, „das hat mich viel Kraft und Nerven gekostet“. Zusätzlich zu wachsender Bürokratie und aus ihrer Sicht fragwürdigen Entscheidungen sei in den letzten Jahren der Aufwand enorm gestiegen, unter anderem wegen der Lieferengpässe bei Medikamenten.

Die Vergütung stehe längst in keinem Verhältnis mehr dazu, so die erfahrene Apothekerin, die sich zuletzt auch an den landesweiten Streiks beteiligt hatte, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Mehrere Interessenten für die Geschäftsübernahme waren zuvor abgesprungen - wohl auch wegen der schwierigen Bedingungen in der Branche, vermutet sie.

Ein eingespieltes Team

Ihre fröhliche Natur und den Spaß am Beruf aber hat sie sich erkennbar bewahrt. Das liege zum einen an einem „tollen Team“, wie Margit Sindermann betont. Sieben Mitarbeiter, die meisten in Teilzeit, hat die Apotheke in Oberzell, eine Kollegin ist schon 27 Jahre dabei. Und ihr Mann hat auch immer tatkräftig mit angepackt. „Eine gute Stimmung fängt ganz viel auf“, sagt Margit Sindermann, die sich darüber freut, dass Christina Wüffel mit der bewährten Mannschaft weitermachen wird.

Dass die Inhaberin nicht schon vor ein paar Jahren die Tür für immer abgeschlossen hat, liege aber auch an ihren vielen langjährigen Kunden: „Da gibt es viele Menschen, die uns brauchen und die uns vertrauen.“ Margit Sindermann freut sich, dass sie sich ab Januar vor allem um diejenigen kümmern kann, die alt geworden sind und nicht mehr selbst kommen können. Wenn sie „von 150 auf 5 Prozent“ zurückfährt, dann gilt diesen Kunden im nächsten Jahr ihr Hauptaugenmerk - unter anderem beim Lieferservice bis ins Haus.

Idee beim Kaffeeklatsch

Die dreifache Mutter Christina Wüffel aus Amtzell hat über ihre Schwiegereltern, die in Oberzell leben, den Kontakt zu ihrer Kollegin gefunden. Bei einem Kaffeeklatsch vor einem Jahr sei die Idee entstanden, die Apotheke in der Josef-Strobel-Straße zu übernehmen. Es folgten viele Gespräche mit einem Ergebnis, über das beide sehr froh sind.

Es braucht diese wohnortnahe Versorgung in unseren Gemeinden, sagt Christina Wüffel.

Sehr glücklich über die Entwicklung seien auch die jungen Hausärzte, die sich in Oberzell in direkter Nachbarschaft zur Apotheke niedergelassen und etabliert haben. „Das ist eine tolle Zusammenarbeit“, sagen die beiden Apothekerinnen. Wenn das Projekt für betreutes Wohnen in der neuen Oberzeller Ortsmitte erst einmal fertiggestellt ist, wird der Bedarf für eine Apotheke vor Ort weiter wachsen.

Kundenbindung wichtig

Christina Wüffel will Bewährtes fortführen, zugleich aber auch Neuerungen angehen. Der digitale Kundenverkehr werde nicht zuletzt auch durch die Einführung des E-Rezeptes beispielsweise immer wichtiger. Im Gegensatz zu anderen Kranken sollen die Oberzeller auch am Samstag ihre Apotheke ansteuern können. Margit Sindermann, die ihrer Nachfolgerin weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen will, wenn sie gebraucht wird, hofft, dass die Kunden der Apotheke im Ort auch weiter die Treue halten: „Die Kundenbindung braucht es unbedingt, um die Arbeit weiter so individuell und flexibel ausrichten zu können.“ Dann wäre auch eine Medizin gegen das Apothekensterben gefunden.