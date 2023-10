Latino-Rumba-Rock im Möttelin

Die Band Mayu/Fluss tritt am Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr im Neuen Ravensburger Kunstverein (ehemals Möttelin), Möttelinstraße 17 in Ravensburg, auf. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum. „Mayu“ bedeutet in der Quechua-Indio-Sprache „Fluss“. Die Übersetzung erklärt den Bandnamen: Alles fließt ‐ Musik, Feeling und Rhythmus. Die Idee für dieses Projekt hatte der aus Argentinien stammende Sänger und Gitarrist Diego vor zehn Jahren. Mit dem Schlagzeuger Armin und dem Bassisten Ottmar vervollständigte sich die dreiköpfige Band. Mit ihren teils selbst komponierten oder auch gecoverten Songs, beeinflusst von Manu Chao über Gipsy Kings bis hin zu Rammstein, haben sie sich einen eigenen Mix aus verschiedenen Musikrichtungen erschaffen, der gute Laune verbreitet und die Zuhörer zum Tanzen bringt, heißt es in der Vorschau. Mit Ihrem Motto „Immer Gaaas gebäää“ verbreiten sie Rumba, Reggaeton, Ska und Rock in Kneipen, auf Festivals oder Stadtfesten.