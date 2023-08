Laterne in der Schubertstraße beschädigt

Eine Laterne am Gehweg in der Schubertstraße ist von einem Unbekannten bereits zum zweiten Mal beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Schon am Wochenende hatte der Täter die Leuchte verbogen. Nachdem der Besitzer diese repariert hatte, knickte der Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend die Laterne erneut ab. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise.