Zu einer spontanen Demo-Rundfahrt mit Traktoren und anderen Fahrzeugen hat eine Gruppe von Landwirten aus der Bodenseeregion am Mittwoch aufgerufen. Nachdem die Bauern von Neukirch aus nach Tettnang, Oberdorf und Friedrichshafen fuhren, tuckerten sie auch durch Ravensburg. Dort kamen sie unter anderem am Kaufland vorbei und setzten ihre Demo-Rundfahrt nach Amtzell fort.

Bereits am Montag hatten die Bauernverbände Allgäu-Oberschwaben und Tettnang zu einer Demonstration mit einer Kundgebung auf dem Marienplatz in Ravensburg aufgerufen. „Das Kernthema ist die Dieselrückerstattung“, erklärte Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben, am Montag.

Der Kompromiss der Bundesregierung, dass die Kfz-Steuerbefreiung bleibt und der Agrardiesel schrittweise in den nächsten Jahren entfällt, sei nicht hinnehmbar. Der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben hatte danach angekündigt, keine weiteren großen Protestfahrten mit Traktoren zu planen. Vielmehr wolle der Verband mit Bürgern ins Gespräch kommen und Mahnfeuer veranstalten.

Die Demonstrationsfahrt von Landwirten aus der Bodenseeregion am Mittwoch war angemeldet und vom Landratsamt Bodenseekreis genehmigt.