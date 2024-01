Landwirte entzünden Mahnfeuer bei Bad Wurzach

Der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben kündigt an, keine weiteren großen Protestfahrten mit Traktoren zu planen. Vielmehr wolle der Verband mit Bürgern ins Gespräch kommen und Mahnfeuer veranstalten. Ein Feuer fand bereits am Dienstagabend bei Bad Wurzach statt.

Signal an Autofahrer

Nahe der Gaststätte T4 bei Bad Wurzach setzten die Bauern am Dienstag ihren Protest gegen die Subventionskürzungen der Bundesregierung fort. Ab etwa 16.30 Uhr versammelten sich die Landwirte an der Bundesstraße 465 bei Truschwende. Feuerschalen wurden entzündet. Außerdem stellten die Bauern ihre Traktoren und andere Fahrzeuge entlang der Straße ab. „Gestern seid ihr für uns gestanden, heute stehen wir für euch“, solle dies den Vorbeifahrenden signalisieren, hieß es in einem Aufruf.

Bürger sind dazu eingeladen, anzuhalten und mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen, wie der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben am Dienstagabend mitteilt. „Das kann man sich vorstellen wie ein kleiner Funken“, sagte der Vorsitzende Franz Schönberger. Auch im Raum Wangen sei ein Feuer geplant. Die Genehmigung liege aber noch nicht vor, deshalb sei noch nicht bekannt, wann. Der Termin soll aber über die Social Media Kanäle des Bauernverbandes bekannt gemacht werden. Auch Infostände auf Märkten in der Region seien im Gespräch.

„Jeder, der sich informieren möchte, soll sich informieren können“, sagte Schönberger. „Die Landwirte sind jederzeit offen für Gespräche.“ Schönberger ruft aktiv die Bürger dazu auf, mit ihren benachbarten Bauern das Gespräch zu suchen, um die Situation verstehen zu können.

Polizei rechnet mit einzelnen Staus

Weitere größere Protestfahrten plane der Bauernverband offiziell nicht. „Wir wollen vermeiden, dass es zu großen Verkehrsbehinderungen kommt“, sagte Schönberger.

Die Polizei rechnet dennoch mit einzelnen Verkehrsbehinderungen durch Traktoren - wenn auch nicht in dem Ausmaß wie am Montag. „Davon gehen wir aus, weil die Bauernverbände eine Protestwoche angekündigt haben“, sagte Polizeisprecher Oliver Weißflog.

Protestfahrten im Allgäu angekündigt

Der Bauernverband Lindau plant am Mittwoch weitere Fahrten im Allgäu, unter anderem in Hergatz. Das Landratsamt Lindau teilte am Dienstag mit, dass es im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche des Bauernverbands am Mittwoch und Freitag zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreis Lindau kommen kann. Am Mittwoch sind demnach folgende Streckenabschnitte betroffen:

10.30 bis 12 Uhr: Turnhalle Hergensweiler - Hergatz - Opfenbach - Niederstaufen

13 bis 14 Uhr: Niederstaufen - Schlachters - Rothkreuz

15 bis 16 Uhr: Rothkreuz - Hergensweiler

Am Freitag soll eine Protestfahrt von Lindau über die B 12 bei Schönbühl, Rothkreuz, Hergensweiler bis nach Hergatz führen. „Betroffenen Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren und für Fahrten eventuell auch mehr Zeit einzuplanen“, heißt es in dem Schreiben vom Landratsamt Lindau.