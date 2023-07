Landtagsvizepräsident Daniel Born besucht Gemeinschaftsschule Horgenzell

Die Demokratie ist im Zentrum des Besuchs von Landtagsvizepräsident Daniel Born an der Gemeinschaftsschule Horgenzell gestaden. Über 50 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen hatten Gelegenheit, den Politiker der SPD mit all ihren Fragen zu löchern. Von der Bildungs– bis zur Klimapolitik, vom parlamentarischen Alltag bis zum persönlichen Hintergrund und Werdegang des politischen Gastes (Foto: Bettina Ahrens–Diez). Besonders viele Fragen kreisten aber um die Demokratie und wie man sie auch in Zukunft schützen und stabil halten kann. Born ist seit 2016 Landtagsabgeordneter und seit 2021 stellvertretender Landtagspräsident. In der Tour „Schulbesuch vom Landtag“ ist der Schwetzinger Jurist landesweit mit Schülern im Gespräch.