Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik bleibt so groß, wie er ist. Dass es bei den derzeit 19 Sitzen bleibt, hat ein SPD-Antrag mit Zustimmung aller Fraktionen in der jüngsten Kreistagssitzung erwirkt. Denn die Kreisverwaltung wollte eigentlich weniger Entscheider in dem obersten Gremium der Klinik.

Das Landratsamt wollte den OSK-Aufsichtsrat verkleinern. Er hätte dann unter anderem weniger Mitglieder aus den Reihen des Kreistags und aus der Belegschaft der OSK gehabt. Die SPD beantragte, dass es bei der derzeitigen Zusammensetzung (zwölf Kreisräte, zwei Betriebsräte, zwei Externe, ein Vertreter der Stadt Ravensburg und der Landrat als Vorsitzender) bleibt.

Wenn man bei der Mitarbeitervertretung etwas verändern will, dann müsste man ihre Anzahl erhöhen und nicht verkleinern, sagte SPD-Chef Rudolf Bindig.

Er erteilt dem Verwaltungsvorschlag, künftig nur noch neun Kreisräte und zwei Betriebsräte zu entsenden, damit eine deutliche Abfuhr.

Benachteiligung kleiner Fraktionen

FDP-Mann Roland Dieterich verlangte: „Die OSK ist mit ihren 30 Millionen der größte Posten in unseren Haushalten. Es kann nicht sein, dass darüber manche Fraktionen nicht mitdiskutieren dürfen.“ Er sprach damit die Befürchtung aus, dass bei weniger Kreisräten im Aufsichtsrat kein Sitz mehr an die FDP - oder andere kleine Fraktionen - gehen könnte. Und auch die Grüne Carmen Kremer stellte fest: „Der Schaden ist größer, wenn man etwas am Aufsichtsrat verändert.“

Wangens OB Michael Lang (FW) sprach sich ebenfalls für die bisherige Struktur aus. Er gab aber zu bedenken: „Es ist eine wichtige Aufgabe des Kreistags, strikt darauf zu achten, dass integre, korrekte Personen in diesen Aufsichtsrat kommen.“ Aus Langs Sicht sei in der Vergangenheit zu viel Heikles aus nicht-öffentlichen Sitzungen an die Öffentlichkeit gelangt. „Es kommt drauf an, welche Köpfe im Aufsichtsrat sitzen, nicht wie viele. Außerdem dürfen wir keine Signale an die Belegschaft senden, die dort falsch verstanden werden“, so Lang.

So setzt sich der Aufsichtsrat zusammen

Derzeit im Aufsichtsrat der OSK sind Landrat Harald Sievers und Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke, aus dem Kreistag: Peter Clement, Prof. Dr. Wolfgang Dieing, Dr. Roland Dieterich, Roland Haug, Carmen Kremer, Michael Lang, Clemens Moll, Liv Pfluger, Roland Sauter, August Schuler, Bernhard Schultes und Sonja Wild, sowie die Betriebsräte Volker Hädicke, Bernd Hofmann und Michael Müller und die externen Aufsichtsratsmitglieder Matthias Geiser von den Kliniken Villingen-Schwenningen und Udo X. Kaisers von der Uniklinik Ulm.