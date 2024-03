Landratsamt Ravensburg warnt vor Betrugsseiten für Online-Kfz-Zulassung

Bürgerinnen und Bürger können seit 1. Oktober 2023 ihr neues Fahrzeug im Landkreis Ravensburg online an- und abmelden oder ihre Halterdaten ändern. Inzwischen häufen sich die Fälle, in denen Kunden/ für diesen Service auf Betrugsseiten im Internet zugreifen, indem sie beispielsweise „Auto abmelden“ in die Suchmaschine ihres Browsers eingeben.

Geld ist oft futsch

Nach Abschluss des Vorgangs erhalten die Benutzer oft keine Bestätigung darüber. Das überwiesene Geld geht verloren, während die Pflichten des Fahrzeughaltes wie zum Beispiel die Kfz-Abmeldung weiterhin bestehen bleiben. Betrugsseiten sind unter anderem an deutlich höheren Gebühren für die Dienstleistungen erkennbar. Das Landratsamt Ravensburg empfiehlt daher, den Online-Service „i-Kfz“ ausschließlich über die Website www.rv.de aufzurufen.