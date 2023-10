Landkreis zeigt Plakatausstellung „Leseland DDR“

Leseland DDR ist ein 1981 von Erich Honecker geprägtes Schlagwort für den Anspruch der DDR, eine besonders lesefreudige Gesellschaft zu sein. Die Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt mit Texten und Bildern zu einer anschaulichen Zeitreise durch das Leseland DDR ein. Ein Land, dessen Obrigkeit an die Macht des geschriebenen Wortes glaubte und es zugleich fürchtete. Wo das Lesen und Schreiben mit großem Aufwand gefördert wurde, während politisch unerwünschte Literatur in Bibliotheken nur mit einem Giftschein zugänglich war und Post und Reisende aus dem Westen nach Gedrucktem gefilzt wurden. Die Geschichte der deutsch-deutschen Zweistaatlichkeit und deren Aufarbeitung geht alle etwas an. Der Landkreis Ravensburg zeigt deshalb vom 23. Oktober bis zum 10. November die Plakatausstellung „Leseland DDR“ von der Bundesstiftung Aufarbeitung im Foyer des Kreishauses I. Die Ausstellung ist ein Beitrag zur Kulturgeschichte der SED-Diktatur und zugleich eine Anregung für Jung und Alt, die Geschichte der DDR im Spiegel ihrer Literatur (neu) zu erkunden. Interessierte Bürger/innen und auch Schulklassen sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes in der Friedenstraße 6 in Ravensburg zu besuchen. Die Eröffnung im Kreishaus I Friedenstraße 6 in Ravensburg am Montag, 23. Oktober. um 17.30 Uhr ist öffentlich.