Landfrauen laden zum Begegnungstag für Frauen in Ravensburg ein

Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Frauenbundes veranstaltet in der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart im Frühjahr eines jeden Jahres einen Begegnungstag für Frauen. Diese Veranstaltung bietet Frauen aller Altersgruppen und Konfessionen die Möglichkeit sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, sich bei interessanten Vorträgen und schönen Begegnungen neu inspirieren zu lassen.

Der Begegnungstag in Ravensburg findet am Freitag, 1. März, in der Dreifaltigkeitskichengemeinde in der Weststadt statt. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und findet um 10 Uhr seine Fortsetzung im Gemeindesaal Dreifaltigkeit. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Miteinander - Füreinander, Begegnung ist Leben!“ Referent zum Thema des Tages ist Josef Epp, Klinikseelsorger aus Bad Grönenbach. Er gibt Hinweise, was uns als Menschen und Gesellschaft wieder stärken kann.

Um 14 Uhr referiert Nicole Weiß zum Thema „Leichter leben - Ballast abwerfen und sich neu entfalten“. Weiß ist Ordnungscoach, Ratgeberautorin und Mutter von drei Kindern. Neben ihrem Blog www.familieordentlich.de und ihren Büchern bietet sie einen persönlichen All-inclusive-Aufräumservice vor Ort, virtuelles Ordnungscoaching und Onlinekurse an. Sie unterstützt Frauen dabei ihr Zuhause zu organisieren und Ballast loszulassen, um sich damit Freiräume zu schaffen für das, was ihnen wirklich wichtig ist.

Anmeldung