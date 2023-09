Landesbischof hält Festpredigt

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde feiert am Sonntag, 1. Oktober, das 60-jährige Jubiläum der Johanneskirche in der Weststadt mit einem Festgottesdienst und anschließendem Herbstfest.

Beginn ist um 11 Uhr mit dem Festgottesdienst. Der Gottesdienst wird von Dekan Dr. Martin Hauff und dem Gmeindepfarrer Claudius Kurtz geleitet. Die Festpredigt hält Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, Stuttgart. Musikalisch wirkt der Chor Westklang, der Posaunenchor sowie Kirchenmusikdirektor Michael Bender mit. Direkt im Anschluss stellt sich der Bischof Fragen von Jugendlichen.

In den anderen evangelischen Kirchen in Ravensburg wird an diesem Sonntag ausnahmsweise kein Gottesdienst gefeiert.