Ladinische Stimmen treffen auf stimmungsvolle Saitenklänge

Die Band Ganes ist am Donnerstag, 28. März, ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer zu Gast. Ganes entführen ihr Publikum mit ihrem neuen Programm „Or brüm - cordes y flé“ von großen Bühnen in gemütliche Stuben. Die Stimmen der ladinischen Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen (Foto: Christoph Jorda) werden von stimmungsvollen Saitenklängen begleitet. Der Multiinstrumentalist Johannes Bär, bekannt von der Vorarlberger Band HMBC, ist ebenso dabei wie Gitarrist Raffael Holzhauser. Karten zu 26 Euro, ermäßigt 24 Euro, gibt esim Vorverkauf bei der Tourist-Info und der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg sowie bei allen bekannten VVK-Stellen der Region.