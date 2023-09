Der Einzelhandel in Ravensburg läuft nicht mehr so blendend, dass die Geschäftsleute Schlange stehen, um einen Laden zu mieten. In der Ravensburger Unterstadt ist die Problematik durch leere Schaufenster nicht übersehbar. Gebäudeeigentümer machen sich Gedanken, wie sie ihre Immobilien künftig anderweitig vermieten oder nutzen können.

Metzgerei in der Adlerstraße schließt

An der Ecke Untere Breite/Adlerstraße schließt zum 31. Dezember die Metzgerei „Walser Spezialitäten“. 1974 hatte dort die Metzgerei Walser eröffnet, 1988 und 1996 wurde der Laden jeweils umgebaut und renoviert. 2016 kam es zur Insolvenz der fusionierten Metzgerei Walser–Schwaderer. Die 23 Filialen zwischen Wangen, Biberach, Lindau, Ravensburg und Friedrichshafen hat das Metzgereiunternehmen Bösinger Fleischwaren aus dem Landkreis Rottweil übernommen. Fortan firmierten die Filialen unter „Walser Spezialitäten“.

Da die Schwarzwälder nun aber ihren Rückzug angekündigt haben, sucht Thomas Walser, Eigentümer des Gebäudes in der Unteren Breite 8, nach einem neuen Mieter für die 150 Quadratmeter große Verkaufsfläche. Auch wenn es im Einzelhandel gerade nicht einfach sei, laufen laut Walser schon Gespräche mit zahlreichen Interessenten.

Leerstand verschlechtert Umfeld für andere Geschäfte

Die Wiedervermietung leerstehender Geschäfte läuft vor allem in der Ravensburger Unterstadt schleppend. Im oberen Teil der Adlerstraße gibt es mehrere Leerstände, die zum Teil schon seit Jahren nicht wiederbelebt werden. Der ehemalige Schokoladen in der angrenzenden Rosenstraße 7 steht seit dem Frühjahr leer.

Das einstige Feinkostgeschäft in der Rosenstraße 2 steht ebenfalls schon lang leer. Die Eigentümerfamilie Karavirt hat sich jetzt wieder aktiv auf die Suche begeben, hat aber noch keine Interessenten an der Hand. Die Familie betreibt im gleichen Gebäudekomplex den Imbiss „Altes Lädele“, wo sich zurzeit zeige, wie wichtig die Laufkundschaft ist: Wenn das Restaurant Barbarossa und der Dönerimbiss in derselben Gasse in den Ferien sind, habe auch das „Alte Lädele“ nicht so viel Kundschaft wie sonst. „Das Umfeld hat auf jeden Fall Einfluss auf die Attraktivität eines Standorts“, sagt Aras Karavirt.

Das sind die bestbesuchten Zeiten in der Innenstadt

Dabei ist es um potenzielle Kunden gar nicht so schlecht bestellt: Die Stadtverwaltung lässt seit November 2022 vom Dienstleister Hystreet Passanten in der Innenstadt zählen. Die mit Lasertechnik ausgestattete Messstelle hat im Dezember die höchste Kundenfrequenz gemessen mit 205.000 Passanten, was angesichts des Weihnachtsgeschäfts wenig verwundert. Es folgen Juli (rund 193.000 Passanten) und August (rund 172.000 Passanten). Spannend wird es im zweiten Jahr, wenn man die Zahlen mit dem Kundenstrom im Vorjahr vergleichen kann. Dann wird man sehen können, ob und wie stark der Kundenandrang nachlässt.

Dass immer weniger in der Innenstadt gekauft wird, beklagen viele Einzelhändler. Aufgrund von „multiplen Krisen im Textileinzelhandel und den daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen“ hat die Modekette Hallhuber Insolvenz angemeldet. Das hat auch die Ravensburger Filiale nicht überlebt. Im Seelhaus in der Bachstraße 1 ist es deshalb nun seit einigen Wochen duster.

Auf Mode könnte Gastronomie folgen

Erst vor sechs Jahren wurde das 1408 als Pilgerherberge erbaute Gebäude renoviert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Eigentümer Marcus Thommel war damals glücklich darüber, dass die Modekette dort eine Filiale eröffnete. Sein Ururgroßvater hatte das Seelhaus 1880 erstanden. Nun herrscht freilich Ernüchterung.

Marcus Thommel und sein Bruder Patrick suchen nach einem neuen Mieter für die zwei Stockwerke. Es gebe bereits einige Interessenten, sagt Marcus Thommel. Doch die Vermietung sei inzwischen problematisch geworden. Aktuell sei man in Verhandlungen in Sachen Gastronomie. Thommel spricht von einem „ehrlichen Konzept mit Herz“, das ihnen gut gefallen würde.

Aus Fotogeschäft ist Hostel geworden

Nicht nur Thommel denkt über Alternativen zum Einzelhandel nach. In der Ravensburger Unterstadt hat der Betreiber des Foto–Geschäftes Bantle, Fabian Bantle, zusammen mit seiner Frau Samantha ein Hostel eröffnet, das erste dieser Art in Ravensburg. Seit zwei Wochen läuft der Betrieb. Das Foto–Geschäft gibt es weiterhin, schon seit Jahren im Haus gegenüber.

Das Geschäftshaus gegenüber von Foto Bantle haben die Eigentümer zum Hostel umgebaut. (Foto: Bantle )

Im nun zum Hostel umgebauten Haus hat vor Jahrzehnten die Geschichte des Geschäfts begonnen, wie Samantha Bantle sagt. „Da hat der Vater meines Mannes nach dem Krieg die ersten Bilder entwickelt.“ Zuletzt waren noch Fotoapparate im Schaufenster zu sehen, Büroräume waren noch dort, die Mitarbeiterwohnung im Obergeschoss stand leer. Während der Corona–Pandemie haben die Eigentümer angefangen, das Gebäude umzubauen. Die Idee für ein Hostel kam ihnen, weil sie selbst schon solche Unterkünfte auf Reisen genutzt haben. „Wir machen das für Leute, die mit kleinem Budget reisen.“

In der Corona–Pandemie hat der Online–Handel gewonnen

Es gibt acht Zimmer für bis zu 13 Personen und insgesamt drei Gemeinschaftsbäder. In Gemeinschaftsräumen können die Gäste kochen und miteinander in Kontakt kommen. Zu den ersten Besuchern gehörten Touristen, unter anderem Familien, die sich kein Hotel leisten können, sagt Bantle. Aber auch Wanderer, Durchreisende, die am nächsten Morgen gleich wieder zum Zug müssen, Monteure und Arbeiter hätten sich schon eingebucht.

Die Gäste checken selbst ein und verpflegen sich auch selbst. In den ersten zwei Wochen sei die Auslastung gut gewesen, für den Herbst lägen schon viele Buchungen vor. Sie sind überzeugt: Der Laden im Erdgeschoss hätte sich nicht mehr leicht vermieten lassen. Die Situation im Einzelhandel sei schwierig, die Unterstadt verändere sich: „Seit Corona ist fast nichts mehr los im Geschäft, die Leute bestellen online“, sagt Bantle.

Drei Frauen übernehmen nächste Phase im Pop–Up–Store

Ein Versuch, den Einzelhandel in schwierigen Zeiten zu beleben, ist der sogenannte Pop–Up–Store in der Adlerstraße. Es handelt sich um einen Laden auf Zeit — alle drei Monate ziehen dort neue Mieter ein, um eine Geschäftsidee zu testen. Aktuell ist mit „Freispiel“ ein soziales Musikprojekt dort untergebracht, das unter anderem mit kleinen Konzerten Leute in die vom Leerstand geplagte Gasse locken will. Als Nächstes übernimmt im Oktober ein Frauen–Trio: die Künstlerin Anne Claire Schroeder–Rose aus Schmalegg mit ihrem Coaching–Programm „Better by Art“ und ihren Kunstwerken, Goldschmiedin Silke Blank aus Kressbronn und die Ingenieurin Andrea Weuffen aus Wangen, die mit „Argen Audio“ Lautsprecher entwickelt.

Sie wollen den Pop–Up–Store zusätzlich zu ihren sonstigen Vermarktungskanälen nutzen, wie Schroeder–Rose sagt. „Uns Dreien geht es darum, etwas zu wagen, und als Frauen mittleren Alters zu zeigen, dass man mehr als nur ein Standbein haben kann.“ Denn Schroeder–Rose ist Rechtsanwältin von Beruf, Andrea Weuffen hat einen Job als Ingenieurin. „Wir sind ein verrücktes Team im besten Sinne“, sagt Schroeder–Rose. Und sie nehmen das Anliegen der Stadt Ravensburg, die Adlerstraße zu beleben, ernst: Jeden zweiten Donnerstag wollen sie ein Veranstaltungsprogramm anbieten.