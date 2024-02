Kursbeginn „Älter werden - lebendig bleiben“

Der Kurs „Älter werden - lebendig bleiben“ trägt mit einem den Fähigkeiten der Teilnehmer angepassten und kreativen Kurskonzept zu mehr Lebensqualität im Alter bei. Der Kurs mit fünf Terminen, veranstaltet von der Katholischen Erwachsenenbildung, startet am 6. März, jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, im Rahlentreff, Rahlenweg 2, in Ravensburg. Kursleiterin Heidrun Dürr gestaltet den Kurs mit Elementen der Kreativität, Entspannung, Gedächtnisübungen und Ideen, die im Alltag weiterhelfen und Freude in den Tag bringen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Teilnehmer erwarten Themen aus der Reihe, wie zum Beispiel „Funkenfeuer, Osterfeuer, Johannisfeuer - traditionelles Brauchtum und noch mehr Wissenswertes zum Element Feuer“, „Altwerden ist nichts für Feiglinge“, „Abschiedlich leben oder Loslassen, um Halt zu finden“, „Gesundheit und Wohlbefinden“ und „Soziale Netzwerke - Unterstützung und Bereicherung im Alltag.“

Infos und Anmeldung