Seit einigen Tagen erfreuen sich die, sonst chronisch verwaisten Parkplätze an der Ravensburger Kuppelnau über regen Zustrom. Grund dafür ist der Aufbau der Oberschwabenschau. Seit Mittwoch 20. September wird der Vorplatz der Oberschwabenhalle zur Zeltstadt umgebaut. Vom 18. bis zum 22. Oktober finden dort zeitgleich die Oberschwabenschau und die Fachmesse Agraria Oberschwaben statt.

Oberschwabenhallen-Parkplatz über einen Monat lang gesperrt

Für Pendler und Stadtbesucher mit dem Auto schlechte Nachrichten. Mehr als einen Monat lang ist die größte, kostenfreie Parkfläche der Stadt belegt. Kostenlose Alternativen gibt es kaum. Und so zieht es zahlreiche Stadtpendler auf die bislang ungeliebten Parkflächen an Bechtergarten und Scheffelplatz.

Warum Autofahrer die Kuppelnauparkplätze meiden

Vier Euro zahlen Parker dort pro Tag. Erst vergangenes Frühjahr hat die Stadt beschlossen, die Kuppelnauparkflächen rund um Bechtergarten und Scheffelplatz zu bewirtschaften. Viele Pendler schreckte das aber ab. Und so weicht ein Großteil auf den kostenfreien und nicht weit entfernten Oberschwabenhallen-Parkplatz aus. Während die Flächen an der Kuppelnau weitestgehend ungenutzt bleiben, platzt der Oberschwabenhallen-Parkplatz aus allen Nähten.

Ab dem 6. November kann an der Oberschwabenhalle wieder geparkt werden

Das sorgt für Kritik. Man könne derart wertvolle, innenstadtnahe Flächen nicht einfach brachliegen lassen, so einige Stimmen. Die Stadt Ravensburg dagegen setzt laut eigener Aussage darauf, dass sich die Autofahrer langfristig an die neue Parksituation gewöhnen. Man darf also gespannt sein, wie es ab dem 28. Oktober an der Kuppelnau weitergeht. Dann ist der Oberschwabenhallen-Parkplatz zunächst teilweise, und ab dem 6. November wieder vollständig frei.