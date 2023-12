Kunstmuseum zeigt Werke von Alexej von Jawlensky

Das Kunstmuseum Ravensburg beendet sein Jubiläumsjahr zum zehnjährigen Bestehen mit einem Klassiker der Moderne, dem bedeutenden Expressionisten Alexej von Jawlensky (1864-1941). Eines der prominentesten Werke der Sammlung Selinka des Kunstmuseums ist Jawlenskys Gemälde „Spanisches Mädchen“ (1912). Umgeben von zahlreichen Leihgaben lässt sich das Porträt nun zum ersten Mal in Ravensburg in das Gesamtwerk Jawlenskys einordnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Ausstellung gibt Einblick in alle Schaffensphasen des Künstlers.

Von Anbeginn interessiert sich Jawlensky nicht für ein „reales Abbild“ der Außenwelt, vielmehr spürt er dem „Wesen der Dinge“ und einem inneren Ausdruck nach. Die frühen Landschaften, Stillleben und Porträts zeugen von Jawlensky Auseinandersetzung mit der modernen Kunst und deren Vorreitern, wie Paul Cézanne, Paul Gauguin oder Vincent van Gogh. Sein expressionistisches Frühwerk entsteht bis 1914 in München.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges muss Jawlensky als russischer Staatsbürger Deutschland binnen 48 Stunden verlassen. Der Umzug in die Schweiz bringt einen radikalen Wandel in seinem Werk mit sich. Er beginnt seine erste umfassende Serie. Der Blick aus dem Fenster seiner Wohnung wird von nun an wiederkehrendes Motiv, er malt es innerhalb von sieben Jahren 600 Mal. Diese Landschaft wird zum Sinnbild der inneren Verfassung des Künstlers.

Nach drei Jahren wird das Thema des menschlichen Gesichts wieder zentral. In mehreren Werkserien löst sich Jawlensky immer weiter vom abbildhaften Porträt, variiert das Sujet zu immer höheren Abstraktionsstufen und knüpft es an spirituelle, religiöse Bildthemen. Die Werke seiner letzten Serie, die kleinformatigen Meditationen ab 1934, sind frontal, weitgehend symmetrisch und mit wenigen breiten Strichen gemalt. Die Form des Kreuzes tritt aus den leuchtenden Farben hervor. Jawlensky hat damit zum Lebensende einen Grundtypus gefunden und damit sein höchstes Ziel erreicht: mit Farben und Formen schafft er religiöse Metaphern.