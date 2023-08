Kunstausstellung mit Vernissage von Hubert Gaupp im Heilig–Geist–Spital

Hubert Gaupp hat laut Pressemitteilung als Architekt vor 25 Jahren die umfangreiche Renovierung in allen Geschossen des Heilig–Geist–Spitals mit hohem gestalterischem und finanziellem Aufwand bewerkstelligt. Als Künstler hat er die Baumaßnahmen im Spital mit künstlerischen Aussagen in Wort, Bild und Skulpturen begleitet. So sind unter anderem 33 Bildwerke entstanden, die bisher in den nicht zugänglichen Räumen des Heilig–Geist–Spitals ausgestellt waren. Diese Bildserie wird nun erstmals in einer Ausstellung gesamt präsentiert. Mit einer Vernissage wird diese Ausstellung des Architekten Hubert Gaupp am Samstag, 5. August, um 19 Uhr im Heilig–Geist–Spital eröffnet. Kunstinteressierte sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Spitalbilder können käuflich erworben werden, die Hälfte des Verkaufspreises geht als Spende an die Stiftung Heilig–Geist–Spital.