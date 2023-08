Kunst und Trödel auf dem Ravensburger Abendflohmarkt

Durch die Innenstadt flanieren, Freunde treffen, feilschen und sich von längst in Vergessenheit geratenen Schätzen überraschen lassen: Der Ravensburger Abendflohmarkt lässt sich wunderbar mit einem ausgedehnten Einkaufsbummel oder einer gemütlichen Einkehr verbinden. Am Samstag, 19. August, verwandelt sich die Ravensburger Innenstadt von 16 bis 21 Uhr in einen Treffpunkt für Sammler, Trödelspezialisten und Schnäppchenjäger.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde der Abendflohmarkt in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Baustellensituation auf rund 140 Stände verkleinert. Vom südlichen Marienplatz bis hinunter in die Bachstraße warten Trödel, Antikes, Kuriositäten und echte Sammlerstücke auf die Besucherinnen und Besucher.

Für Ausstellende ist die Zufahrt auf das Marktgelände für den Aufbau ab 14:30 Uhr möglich. Dasselbe gilt für den Abbau, der um 21 Uhr beginnt. Davor und in der Zwischenzeit darf das Flohmarktgelände nicht befahren werden. Die Vergabe der Standplätze ist bereits abgeschlossen. Es können keine Standplätze vor Ort vergeben werden.