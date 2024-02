In einer Bäckerei in Westhausen im Ostalbkreis hilft ein intelligentes System, die richtige Menge an Brötchen und Kuchen für die Filialen zu bestellen. In einem Tuttlinger Unternehmen für Medizintechnik arbeitet man ebenfalls schon mit Künstlicher Intelligenz (KI). Wie sieht es bei den Unternehmen in der Region Ravensburg aus?

Die Oberschwabenklinik (OSK) setzt intelligente Computersysteme seit Kurzem in der Gastroenterologie bei Darmspiegelungen sowie in der Radiologie für die Untersuchungsplanung und Erstellung von Befunden ein. Im nächsten Jahr soll ein solches System bei der Medikamentenanordnung helfen, wie Pressesprecher Winfried Leiprecht sagt. „Das System dient sowohl der Patientensicherheit als auch der Erleichterung der Arbeit der Beschäftigten.“

KI erkennt Schleimhautwucherungen

Leiprecht beschreibt am Beispiel der Darmspiegelung, was KI im Krankenhaus leistet. Während der Untersuchung halte nicht nur der erfahrene Gastroenterologe Ausschau nach verdächtigen Strukturen, auch die KI scanne das Live-Bild, das bei der Endoskopie erzeugt wird, auf Auffälligkeiten. Bei einem Treffer blinke die KI und markiere die auffällige Stelle. Der untersuchende Arzt könne dann überprüfen, ob es sich um eine Schleimhautwucherung handelt.

Die Einsparung von Personal ist laut Pressesprecher Leiprecht kein Ziel beim Einsatz von KI an der Klinik. „Es geht allein um die Steigerung der Qualität der Patientenversorgung durch modernste technische Hilfsmittel.“ Ohne hoch entwickelte Technik wären Diagnostik und Behandlung laut OSK in der heutigen Qualität nicht möglich.

Vetter arbeitet an einer KI-Strategie

Der Einsatz von KI habe in einer Klinik auch Grenzen. „Den ganzen Patienten mit allen seinen Beschwerden und Bedürfnissen sehen nur die Ärzte und die Pflegefachkräfte, nicht aber die Maschinen“, sagt Leiprecht. Auch den Austausch mit dem Patienten werde absehbar keine KI ersetzen.

In anderen Unternehmen tastet man sich noch an die neue Technologie heran. Ravensburgs größter Arbeitgeber, der Pharmadienstleister Vetter, entwickelt derzeit eine KI-Strategie. Deshalb möchte sich das Unternehmen noch nicht zu möglichen Einsatzgebieten äußern.

Spielehersteller testet bereits solche Programme

Der Logistiker Grieshaber in Weingarten testet aktuell den Einsatz von KI. Wie gut das in verschiedenen Bereichen funktioniert, wird laut dem Unternehmen gerade ausgewertet. „Wir sind jedoch stets bestrebt, innovative Technologien in unser Geschäft zu integrieren“, sagt die für Pressearbeit zuständige Mitarbeiterin Manuela Neumann.

Der Spielehersteller Ravensburger beschäftigt sich auch schon mit Einsatzmöglichkeiten der KI im Unternehmen. Schon jetzt komme sie in kleinem Umfang zum Einsatz. „KI hilft zum Beispiel bei der Rechnungseingangsverarbeitung oder erkennt via Bildersuche Verstöße gegen den Schutz von geistigem Eigentum“, erklärt Pressesprecher Heinrich Hüntelmann.

Derzeit testen wir in einem Projekt die automatische Protokollerstellung in Meetings. Heinrich Hüntelmann

Weitere Möglichkeiten prüfe das Unternehmen. Hüntelmann sagt über die Schwierigkeiten dieses neuen Feldes: „Man darf nicht vergessen, dass sich die Rahmenbedingungen laufend verändern oder noch gar nicht geklärt sind.“

Kambly wird Mitarbeiter nicht ersetzen können

Beim Gebäck-Hersteller Kambly, der die einstige Tekrum-Fabrik in der Schwanenstraße betreibt, sieht man viele Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz. Bei der Herstellung von Feingebäck in Ravensburg werde handwerkliches Geschick benötigt, sagt Geschäftsführer Nils Kambly. Es bedürfe aktuell hoher Wachsamkeit und das Feingefühl eines Bäckermeisters, um die natürlichen Schwankungen der Rohstoffe auszugleichen.

Wir gehen fest davon aus, dass uns künstliche Intelligenz in Zukunft bei diesen Prozessen, zum Beispiel mit Hilfe von optischer Bilderkennung, weiter unterstützen kann. Nils Kambly

Auf Dauer sehe er eine Einsatzmöglichkeit von KI im Bereich Qualitätsmanagement. Solche Systeme könnten außerdem situationsbezogen die immer komplexeren Regelwerke in der Lebensmittelverarbeitung für die Mitarbeiter deutlich machen. Auf Mitarbeiter sei aber in der Produktion des Gebäcks nicht zu verzichten.

Gericht federt so Personalengpässe ab

Ausgerechnet die Justiz scheint neben der OSK Vorreiter zu sein. Die Ravensburger Landgerichtspräsidentin Luitgard Wiggenhauser hatte kürzlich im Redaktionsgespräch erzählt, dass Personalengpässe durch KI abgefedert werden können.

Künstliche Intelligenz 69 Prozent der deutschen Unternehmen sind der Meinung, dass KI die wichtigste Zukunftstechnologie darstellt. Viele Unternehmen setzen KI bereits in der Entwicklung, Produktion oder Verwaltung ein. KI-Anwendungen sind auch kaum noch aus dem alltäglichen Leben wegzudenken. Von der Suche nach dem schnellsten Weg zur Arbeit, der automatischen Steuerung eines Smart-Home-Systems oder die Auswahl der nächsten Streaming-Serie. Ein weit verbreiteter Vertreter von KI-Modellen sind neuronale Netze. Vorbild für diese Modelle ist das menschliche Gehirn mit seinen zahlreichen Verbindungen, die in einem neuronalen Netz durch sogenannte Schichten und Parameter abgebildet werden. Um eine Aufgabe zu lösen, wird das neuronale Netz mit Daten „trainiert“. Ziel ist dabei, dass das Netz anschließend auch auf unbekannten Daten zur gewollten Schlussfolgerung kommt. (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Künstliche Intelligenz wird schon jetzt an mehreren Gerichten bei der Sortierung von Akten und Vorbereitung von Prozessen eingesetzt und erprobt. Um trotz fehlendem Personal eine Vielzahl von eher einfachen und gleichförmigen Gerichtsverfahren zu entscheiden, hält es Wiggenhauser für möglich, dass die Technologie künftig hilft. Ob es nicht gruselig wäre, wenn ein Computer Recht spräche? „Vielleicht nicht, wenn es um 124 Euro geht“, sagte Wiggenhauser zu dieser Frage.