Künstler laden auf eine Tasse Tee ins Atelier

Das Atelier Möttelin, 1995 in Ravensburg als Ateliergemeinschaft gegründet, öffnet am Sonntag, 26. November, für einen Nachmittag seine Pforten in der Tannenberstraße 12. Von 13 bis 18 Uhr wird Interessierten viel Farbe und eine bunte Stimmung gegen trübe Novembertage geboten, heißt es in einer Ankündigung. Bei einer Tasse Tee und Gebäck können Besucherinnen und Besucher in Kunstmagazinen stöbern, Gespräche führen und die großen und kleinen Werke der sechs Mitglieder begutachten. Mit dabei sind Elke Czudai, Rainer Klass, Christine Krause, Ingrid Müller, Karin Nowak und Carola Weber-Schlak.