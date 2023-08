Die kühlen Regentage zu Beginn der Sommerferien sind für Schulkinder eine Enttäuschung gewesen. Den Fichten im Wald haben sie jedoch gutgetan und ihnen größere Schäden durch Borkenkäfer erspart.

„Wenn man über Land fährt und dabei in den Wäldern viele rote Stellen sieht, an denen die Fichten sich verfärbt haben, dann ist das ein Zeichen für starken Käferbefall“, erklärt Marijan Gogic. „Das ist aber zum Glück in diesem Jahr nicht so.“ Der Leiter des Forstamts im Landratsamt Ravensburg hatte im Frühsommer noch die Befürchtung, dass ihm ein heftiges Käferjahr bevorsteht. Jetzt zeigt er sich erleichtert.

Gesunde Fichten wehren Borkenkäfer ab

Warum spielt das Wetter dabei eine solch große Rolle? Hitze und Trockenheit schwächen die Fichten, erklärt Gogic. Dann können sie sich nicht mehr gegen Borkenkäfer verteidigen. Ein gesunder Baum dagegen kann das: Wenn der Käfer sein Loch in die Rinde bohrt, überschwemmt ihn die Fichte mit Harz und tötet ihn ab. Dank der ausgiebigen Regenfälle in den vergangenen Wochen haben die Bäume sich von der vorherigen Trockenheit gut erholt, berichtet der Forstamtsleiter.

Die Fichte ist ein Baum der Mittelgebirge und der Alpen, sie mag es feucht und kühl. An milden und trockenen Standorten hat die Fichte es schwer. Sie leidet unter Trockenschäden, Käferbefall, Sturmwurf und Schneebruch.

Laub– und andere Nadelhölzer sollen helfen

Der Landkreis Ravensburg ist einer der fichtenreichsten Landkreise in Baden–Württemberg, sagt Gogic. Das Problem sei erkannt: „Seit 50 Jahren wird der öffentliche Wald umgebaut.“ Das bedeutet: Die Forstleute legen keine reinen Fichtenwälder mehr an, sondern mischen Laubhölzer wie Eiche und Buche, aber auch andere Nadelhölzer wie Tanne und Douglasie dazu. „Das entschärft das Problem etwas“, sagt der Forstamtsleiter.

Wir hoffen, dass uns der Klimawandel noch genügend Zeit lässt, von dem hohen Fichten–Anteil runterzukommen. Marijan Gogic

Als Beispiel für den Umbau nennt Gogic den Ravensburger Stadtwald: 1951 hatte er noch 62 Prozent Fichtenanteil, 2015 waren es 34 Prozent. Aktuell schätzt der Forstamtsleiter den Fichten–Anteil im Ravensburger Stadtwald auf 30 Prozent. Im öffentlichen Wald und im Kleinprivatwald sieht Gogic eine „deutliche Tendenz“ zum Mischwald. Aber im Großprivatwald sei der Fichten–Anteil nach wie vor hoch.

Die Vorteile der Fichte

Für die Beliebtheit der Fichte hat der Forstamtsleiter durchaus Verständnis: Sie liefere ein „Top–Holz“, die meisten Dachstühle in der Region würden aus Fichte bestehen, sie sei resistent gegen Wildverbiß, wachse gut auf Kahlflächen und komme gut mit Unkraut zurecht. „Aber es ist immer ein Risiko, wenn man auf nur eine einzige Baumart setzt.“

Sind Fichtenstämme erst einmal von Borkenkäfern wie dem Buchdrucker oder dem Kupferstecher befallen, müssen die Forstleute sie so schnell wie möglich aus dem Wald schaffen. Denn die vier bis fünf Millimeter großen Käferchen vermehren sich unter der Rinde sehr schnell. Schon nach sechs bis acht Wochen fliegen die jungen Käfer aus. Bei schönem Wetter, wenn es nachts nicht kalt wird, geht das noch deutlich schneller. Und wenn die Jungkäfer dann wiederum weitere Bäume befallen, gibt es eine Massenvermehrung.

Was gegen den Käferbfall hilft

Aber wohin mit den Stämmen? Viele Sägewerke sind noch mit dem Sturmholz vom 11. Juli ausgelastet, berichtet Gogic. Oder sie haben jetzt Betriebsferien. In einem frühen Stadium des Käferbefalls hilft es, die Bäume zu entrinden. Ist auch das nicht möglich, bleibt nur, die Stämme mit Insektiziden zu besprühen. Wenn die Käfer ausfliegen, kommen sie mit dem Kontaktgift in Berührung und sterben.

Inzwischen ist für die Forstleute das Ende der Borkenkäfersaison absehbar. Ab Mitte September graben sich die Tiere im Boden ein und bleiben dort über den Winter, erklärt Gogic. Er weiß schon jetzt: „Wir sind gut davongekommen.“ Aber im nächsten Frühjahr, im April oder Mai, wenn es 18 oder 19 Grad warm wird, tauchen die Käfer wieder auf und suchen nach geschwächten Bäumen.