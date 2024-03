Die Krötenwanderung in der Region hat früher begonnen als üblich: Am Bodensee sind die Kröten drei Wochen früher dran als sonst, im Kreis Ravensburg etwa zwei Wochen früher, wie Ulfried Miller vom Umweltschutzverband BUND in Ravensburg erklärt. Wenn es noch mal frostig wird, könnte das den Tieren und der Entwicklung ihres Nachwuchses einen Strich durch die Rechnung machen.

Nicht nur Autos gefährden die Tiere

Die Warnschilder an den Straßen sind zum größten Teil schon aufgestellt. Im Raum Wangen fehlten Anfang der Woche noch einige, sagt Miller. Sie weisen Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung auf eine besondere Gefahrenlage hin. Dabei sind vor allem die Amphibien in Gefahr. Doch nicht nur Autos sind gefährlich für die Wanderung der Kröten.

Der milde Winter hat ihnen früher als sonst das Signal gegeben, dass es Zeit ist, loszuwandern. Der Deutsche Wetterdienst hat erst am Mittwoch mitgeteilt, Baden-Württemberg habe den mildesten Winter erlebt, seit die Temperaturen gemessen werden. Vor allem der zu Ende gehende Monat Februar habe sich eher als März oder April präsentiert.

Bei Frost brechen Kröten die Wanderung ab

Wenn jetzt noch mal ein Frost kommt, drehen die Tiere um oder graben sich ein, wie Miller erklärt. Weibchen können ihre Eier aber auch wieder in sich aufnehmen und als Energie verwerten. Sie brechen ihre Wanderung in so einem Fall ab und drehen um. „Dann wird erst nächstes Jahr wieder ein Fortpflanzungsversuch unternommen“, sagt Miller.

Schwerpunkte der Krötenwanderung in der Region liegen im Altdorfer Wald und im Raum Wangen. Dort leben laut BUND jeweils Populationen mit mehr als 15.000 Tieren.

Diese Tipps gibt der ADAC Autofahrern Die Krötenwanderung kann auch für Auto- und Motorradfahrer gefährlich werden, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) schreibt. Wo per Warnschild auf die Amphibienwanderung hingewiesen wird, sollten Auto- oder Motorradfahrer demnach extrem langsam fahren, den Tieren vorsichtig ausweichen, dabei aber immer auf den Gegen- und nachfolgenden Verkehr achten. Außerdem müsse man mit Naturschützern auf der Fahrbahn rechnen, die die Tiere in Eimern sicher über die Straße bringen. Durch überfahrene Kröten könne eine Straße gefährlich rutschig werden. „Plötzliches Bremsen auf diesem Schmierfilm ist wie Bremsen auf Eis“, heißt es beim ADAC. Selbst einen Kröten-Rettungsversuch zu unternehmen, sollte man nach Einschätzung des Automobilclubs sein lassen. In der Dunkelheit auf Landstraßen könne das lebensgefährlich sein. Das solle man erfahrenen Naturschützern überlassen.

Unterschiedlichste Arten von Amphibien machen sich auf den Weg zu Laichgewässern. Miller zählt auf: Erdkröte, Grasfrosch, Bergmolch, Teichmolch, Wasserfrosch. Sehr selten seien Laubfrosch, Kammmolch und Springfrosch unterwegs.

Eine Statistik dazu, welcher Anteil der Population jedes Jahr überfahren wird, gibt es nicht. „Man kann aber davon ausgehen, dass ohne Schutz im Frühjahr bis zu 20 Prozent einer Population überfahren werden.“ Der Naturschützer rechnet damit und hofft, dass die Wanderung Mitte März auf Hochtouren kommt.

Bis zu 250 Ehrenamtliche im Einsatz

Wenn Krötenschutzzäune entlang von Straßen aufgebaut werden, können die Amphibien nicht in die Gefahrenzone gelangen. Entlang der Zäune sind Eimer im Boden eingelassen, in denen die Tiere landen, wenn sie nach einem Durchlass suchen. Tierschützer sammeln sie dort ein und bringen sie über die Straße, wo sie weiterwandern können.

Im Kreis Ravensburg sammeln nach Einschätzung des BUND etwa 200 bis 250 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen die Tiere an Krötenschutzzäunen entlang vielbefahrener Straßen ein. 110 dieser Ehrenamtlichen arbeiten laut Miller an den vom BUND betreuten Zäunen im Kreis Ravensburg.

Wenn wir mehr Helfer hätten, könnten wir weitere Zäune bauen. Im Raum Wangen wäre dringend Bedarf im nächsten Jahr. Ulfried Miller

Im Frühjahr bekommt man den Beginn der Krötenwanderung zu den Laichgewässern mit - aber wann wandern die Tiere danach zurück? Ulfried Miller erklärt, dass die Rückwanderung in die Landlebensräume ab April stattfindet. Die Jungtierwanderung folgt dann im Juni und Juli.

Es gibt laut Miller neben den Zäunen mit Eimerfallen weitere Möglichkeiten zum Schutz der Amphibien vor dem Tod unterm Autoreifen. Straßen können nachts gesperrt werdnen. Und Tunnel unter der Fahrbahn mit festinstallierten Zäunen, die die Kröten dort hineinleiten. Übrigens können auch andere kleine Tiere die Fahrbahn so gefahrlos queren, wie der Umweltschützer erklärt. Solche Tunnel gibt es in Ebenweiler, Waldburg, Horgenzell-Rolgenmoos, Arnach, unter der B32 bei Blitzenreute am Häcklerweiher und unter der B30 bei Baindt.

Klimawandel und Spritzmittel setzen Amphibien zu

Die Anzahl der Amphibien in der Region sinkt aber in den vergangenen Jahren, laut Miller vor allem bei Grasfrosch und Erdkröte. Zu den Gründen zähle der Klimawandel mit heißen Sommern, in denen die Landlebensräume und Laichgewässer austrocknen. Es gebe weniger Insekten und somit weniger Nahrung für die Amphibien. Pflanzenschutzmittel, Kalkung in den Wanderkorridoren im Frühjahr, Besatz der Laichgewässer mit Fischen, die Laich oder Jungtiere fressen, sind weitere Probleme. Außerdem gibt es immer weniger Landlebensräume wie Streuobstwiesen.

Der Rückgang ist lokal unterschiedlich. Stabile Populationen beobachtet der BUND an Krötenschutzzäunen unter anderem in Horgenzell-Ibach, Ravensburg-Schmalegg, Achberg, Wangen.

Veranstaltungs-Hinweis: Der BUND-Umwelttreff macht am Donnerstag, 14. März, um 20.30 Uhr eine Exkursion zum Krötenfangzaun in Schmalegg (Aulwangen).